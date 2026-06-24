Γιάννης Σμαραγδής: «Δεν θέλει ο Γιώργος Λιάγκας να παίξει τον Κολοκοτρώνη»

Ο Γιάννης Σμαραγδής παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, με αφορμή την τιμητική του βράβευση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη Βίκυ Καγιά, ενώ πήρε θέση και για τις φήμες που τον ήθελαν να εξετάζει τον Γιώργο Λιάγκα για τον ρόλο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Ο γνωστός δημιουργός δεν έκρυψε τη βαθιά του συγκίνηση για τη διάκριση που έλαβε στη γενέτειρά του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Το μεγαλύτερο βραβείο που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος είναι να τον βραβεύουν οι άνθρωποι που τον γέννησαν. Κατεβαίνω λοιπόν στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί γεννήθηκα. Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι Κρητικός»

Στη συνέχεια, θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τα σενάρια που είχαν αναπτυχθεί και αφορούσαν το ενδεχόμενο ο Γιώργος Λιάγκας να ενσαρκώσει τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη σε μια μελλοντική του ταινία.

«Πρώτα απ’ όλα, δεν θέλει ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας να παίξει τον Κολοκοτρώνη. Άμα δεν θέλει ο ίδιος, η κουβέντα τελειώνει», δήλωσε απερίφραστα. «Έχει αγαθή ψυχή, είναι παιδική η ψυχή του.

Μπορεί να μπει στην ψυχολογία ενός άλλου ανθρώπου. Οι ηθοποιοί, για να παίξουν έναν ρόλο, πρέπει να μπουν στην ψυχολογία του ρόλου.

Έχει αυτές τις ικανότητες, αλλά οι άνθρωποι που κάνουν κάτι πολύ καλά και το αγαπάει ο κόσμος, δεν το αλλάζεις», συμπλήρωσε κλείνοντας.