Σμαραγδής: «Ο Κολοκοτρώνης ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και με τα σημερινά δεδομένα μπράβος»

Στα σκαριά φέρεται να είναι η επόμενη ταινία του Γιάννη Σμαραγδή για τον Θεόδωρο Κολοτρώνη, και ο σκηνοθέτης μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ταυτίζεται με τον ήρωα.

Μιλώντας στο Action24, στην εκπομπή «Με τον Ρένο» με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, δήλωσε: «Έχω πιο πολύ σχέση με τον Κολοκοτρώνη από ό,τι με τον Καποδίστρια γιατί εγώ όταν ήμουν νέος, ήμουν αριστερός και παραβατικό παιδί. Αλητείες…Νόμιζα ότι όλοι μου φταίνε και όλα μπορούσα να τα κάνω, αυτό που έχεις εσύ μπορώ να το έχω κι εγώ.

Αυτό ήταν ένα πράγμα που με πλήγωνε και απεδείχθει τελικά ότι έτσι μπορείς όμως να κατανοήσεις περισσότερο τον Κολοκοτρώνη», δήλωσε.

Και συνέχισε: «Ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και με τα σημερινά δεδομένα μπράβος. Έκανε όλα τα στραβά μέχρι που συνέβη ένα πράγμα και πίστεψε σε πράγματα έξω από τον εαυτό του όπως εγώ άρχισα να πιστεύω στον Θεό και στον ελληνικό πολιτισμό.

«Έφτασε σε αυτό που λέει ο Γιούνγκ, να γίνει ήρωας, θρύλος και μετά πρότυπο. Αυτή τη διαδρομή από το σκοτεινό στην πίστη στα ανώτερα και το φως την ξέρω καλύτερα από τον Καποδίστρια. Άρα θα είναι και εξομολογητικό το φιλμ αυτό», περιέγραψε ο σκηνοθέτης.