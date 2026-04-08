Γιατί κάποιοι κοιμούνται μόλις τέσσερις ώρες και νιώθουν υπέροχα

Σε έναν σύγχρονο κόσμο γεμάτο με φώτα και οθόνες που αναβοσβήνουν, ο ύπνος γίνεται σπάνιο αγαθό. Σε τέτοιο βαθμό που έως και το ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού δεν κοιμάται όσο συνιστάται κάθε βράδυ.
Ωστόσο, για ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουν μια κρυφή υπερδύναμη. Και πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν καν. Πιστέψτε το ή όχι, κάπου μεταξύ 1 και 3% του πληθυσμού δεν χρειάζεται οκτώ ώρες ύπνου όπως εμείς οι υπόλοιποι, οι κανονικοί.
Μάλιστα μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου καλά με εμάς τους υπόλοιπους, ενώ κοιμούνται τέσσερις έως έξι ώρες συνεχόμενα.
