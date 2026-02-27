Gio Kay: «Το κίνημα μου θα λέγεται Generation Hellas - Σε δύο χρόνια θα πάω για Ευρωβουλευτής»

Ο Gio Kay, νέος influencer που εμφανίστηκε στην ελληνική showbiz και αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό, απάντησε για τις φήμες που τον θέλουν να κατεβαίνει στην πολιτική.
Μιλώντας στην εκπομπή του Open «Ώρα για Ψυχαγωγία», δήλωσε: «Ξυπνάω το πρωί και βλέπω δημοσίευμα ''Αποκλειστικά νέα, ο Gio αρχίζει κόμμα Ε.ΜΠΡΟ.Σ''. Ήταν χαβαλές, είδα και το βίντεο αλλά δεν ξεκινάω κόμμα».
Ωστόσο, αποκάλυψε τις βλέψεις του για την Ευρωβουλή: «Θα σας δώσω αποκλειστικά νέα όμως αν θέλετε. Δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα. Θα λέγεται Generation Hellas. Και σε δύο χρόνια θα πάω για Ευρωβουλευτής. Το έχω ήδη κλειδωμένο. Έχουμε και όλη την ομάδα, όλη την εταιρεία. Όχι σε κόμμα, ανεξάρτητος. Για τη νεολαία you know. Artificial Intelligence, original δημοκρατία», δήλωσε.
- Τέμπη, τρία χρόνια μετά: «Ο άνθρωπος που έχασα στο τρένο»
- Aπεργία 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ το Σάββατο
- Τέμπη: H μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά - «Το παιδί μου λοιδορήθηκε»
- Ξέσπασε η Δανάη Παππά: «Με έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν πόσο καιρό έχω ακόμα - Δηλαδή κάπου ώπα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.