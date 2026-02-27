Μενού

Gio Kay: «Το κίνημα μου θα λέγεται Generation Hellas - Σε δύο χρόνια θα πάω για Ευρωβουλευτής»

Ο Gio Kay απαντά στις φήμες που τον θέλουν να κάνει κόμμα λέγοντας ότι ετοιμάζει κίνημα με το όνομα «Generation Hellas».

Ο Gio Kay, νέος influencer που εμφανίστηκε στην ελληνική showbiz και αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό, απάντησε για τις φήμες που τον θέλουν να κατεβαίνει στην πολιτική. 

Μιλώντας στην εκπομπή του Open «Ώρα για Ψυχαγωγία», δήλωσε: «Ξυπνάω το πρωί και βλέπω δημοσίευμα ''Αποκλειστικά νέα, ο Gio αρχίζει κόμμα Ε.ΜΠΡΟ.Σ''. Ήταν χαβαλές, είδα και το βίντεο αλλά δεν ξεκινάω κόμμα».

Ωστόσο, αποκάλυψε τις βλέψεις του για την Ευρωβουλή: «Θα σας δώσω αποκλειστικά νέα όμως αν θέλετε. Δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα. Θα λέγεται Generation Hellas. Και σε δύο χρόνια θα πάω για Ευρωβουλευτής. Το έχω ήδη κλειδωμένο. Έχουμε και όλη την ομάδα, όλη την εταιρεία. Όχι σε κόμμα, ανεξάρτητος. Για τη νεολαία you know. Artificial Intelligence, original δημοκρατία», δήλωσε. 

