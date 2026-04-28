Γιώργος Γιαννόπουλος: «Μου τη δίνει όταν κάποιοι "διανοούμενοι" μου λένε ότι κάνω τηλεόραση για τα λεφτά»

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος ήταν καλεσμένος στο χθεσινό (27/4) «The 2Night Show» και μίλησε για το «Σόι σου» που επέστρεψε φέτος στον Alpha, για το πώς πέταξε τον διαχωρισμό ανάμεσε σε ποιοτικό και εμπορικό που είχε σε μικρότερη ηλικία, ενώ τόνισε πως πλέον δεν τον ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι για εκείνον.

«Μεγαλώνοντας κατάλαβα πως οι ταμπέλες είναι για τους δρόμους και οι ετικέτες για τα τετράδια. Πέταξα τον μύθο του εμπορικού και του ποιοτικού. Το εμπορικό μπορεί να είναι και ποιοτικό. Υπάρχει και καλό και κακό.

Όταν ακούω ότι είναι κακή η τηλεόραση εκνευρίζομαι, αυτό το «κουτί» είναι το εύρημα του αιώνα. Κάνω τηλεόραση επειδή μου αρέσει. Μου τη δίνει όταν κάποιοι "διανοούμενοι" μου λένε ότι κάνω τηλεόραση για τα λεφτά. Υπάρχει καλή και κακή τηλεόραση. Είμαι υπερήφανος για το Σόι σου, νιώθω ευλογημένος», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Αυτή η μιζέρια είναι στη φύση του ανθρώπου και του Έλληνα περισσότερο, αλλά ο άνθρωπος, ως έλλογο ον, επειδή ξέρει την ουτοπία του, ότι θα φύγει μια μέρα έχει εγωισμούς, έχει ζήλιες.

Εγώ πιστεύω ότι δεν γεννιόμαστε μόνο με διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, κοντός, ψηλός, κ.λπ. Γεννιόμαστε και… εγωιστές, γεννιόμαστε καλοί, γεννιόμαστε κακοί. Εγώ γεννήθηκα καλός άνθρωπος.

Δεν με ενδιαφέρει τι θα πουν για μένα. Έχω φτάσει σε σημείο πια να χαίρομαι αυτά που λέω και δεν υπολογίζω τι θα πει ο καθένας», τόνισε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Θα ήθελα να συνεχιστεί το Σόι Σου για πολλά χρόνια»

Μιλώντας για το Σόι σου, το οποίο φέτος επέστρεψε στον Alpha με επιτυχία ο Γιώργος Γιαννόπουλος δεν έκρυψε πως θα ήθελε να συνεχιστεί η σειρά για άλλα 20 χρόνια και μάλιστα, αν κάποιος από τους μεγαλύτερης ηλικίας πρωταγωνιστές ή και ο ίδιος φύγει από τη ζωή, να μην αντικατασταθεί.

«Έχω κάνει αγώνα, βρήκα τι με συνθέτει, βρήκα τον κρίκο μου, τον δούλεψα και είμαι ευτυχισμένος. Θα ήθελα να συνεχιστεί η σειρά για μια 20ετία.

Όταν κόπηκε, πρότεινα να κάνουμε έστω και τρία επεισόδια τον χρόνο. Να δούμε πώς θα πάει η οικογένεια…

Θα ήθελα να συνεχιστεί για πολλά χρόνια και οι απώλειες των ηθοποιών να μην αναπληρώνονται, θα ήθελα η σειρά να ακολουθεί την εξέλιξη της ζωής», είπε ο τηλεοπτικός Βαγγέλης Χαμπέας.

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη στη ζωή μου. Με όλες τις γυναίκες που νταραβεριστήκαμε διατηρούμε τις καλύτερες σχέσεις. Θέλει χαλαρότητα. Από τα λάθη μαθαίνουμε και πηγαίνουμε παρακάτω. Να κάνουμε το μειονέκτημα πλεονέκτημα.

Η αγάπη που εισπράττω από τον κόσμο δεν μεταφράζεται, ειδικά τώρα με το Σόι Σου νιώθω πολύ χαρούμενος», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.