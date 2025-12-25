Γιώργος Καπουτζίδης: Η φωτογραφία με όλους τους συντελεστές από το επικό Reunion - «Σας ευχαριστούμε»

Όλοι αγαπήσαμε το Reunion του «Παρά Πέντε» και «σαν να μην πέρασε μια μέρα» νιώσαμε ξανά το ίδιο συναίσθημα που νιώθαμε όταν καθόμασταν τις Δευτέρες και περιμέναμε το επεισόδιο.

Την ίδια συγκίνηση και χαρά φέρεται να ένιωσε και ο δημιουργός του Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος με μια λιτή λεζάντα και μια φωτογραφία με τους συντελεστές από την επετειακή προβολή της Τρίτης (23/12) ευχήθηκε για τις γιορτές.

«Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά! Σας ευχαριστούμε όλους!», έγραψε θέλοντας να δείξει την ευγνωμοσύνη στο κοινό που τον ακολουθεί.