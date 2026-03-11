Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο απόλυτος showman Γιώργος Μαρίνος ο οποίος επέλεξε να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με πολλούς συναδέλφους του να κάνουν λόγο για «απομόνωσή» του και να ζητούν να μάθουν το οτιδήποτε για την υγεία του.

Ακόμη και ο έρωτας της ζωής του, η Κατιάνα Μπαλανίκα είχε δηλώσει πριν από δύο χρόνια ότι «ο Γιώργος δεν είναι στη ζωή κανενός. Δεν νομίζω ότι θέλει να έχει επικοινωνία με κανέναν μας», όταν είχε ερωτηθεί για το αν έχει επικοινωνία μαζί του.

Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε δημόσια ο Γιώργος Μαρίνος ήταν το 2011 στην επίσημη πρεμιέρα της Κατιάνας Μπαλανίκα στην παράσταση «Ζείτε παίδες Ελλήνων»:

Κατιάνα Μπαλανίκα, Γιώργος Μαρίνος, Κάτια Δανδουλάκη το 2011 | NDP

Η μόνη φορά που τον είδαμε την τελευταία δεκαετία ήταν σε φωτογραφία μαζί με τον Πάνο Κατσαρίδη ο οποίος τον είχε επισκεφθεί στο γηροκομείο. Το στιγμιότυπο είχε προβληθεί στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα»: