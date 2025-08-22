Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - «Δοκιμασίες, μα ζω ακόμα»

Χθες Πέμπτη (21/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο από τις παραμονές του Δεκαπενταύγουστου έχει και την περασμένη Δευτέρα (18/8).

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο τη Δευτέρα (18/8) και σε story που ανέβασε στο Instagram έδειξε στους followers του τον χώρο όπου έμεινε για κάποια 24ωρα, τη θέα από το δωμάτιό του, καθώς και μερικά από τα ρούχα του.

Στην ντουλάπα του δε αναγραφόταν η φράση, όπως μπορούμε να δούμε στο βίντεο, «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».

Ο γνωστός τραγουδιστής έγραψε στο βίντεο που είχε τραβήξει την Παρασκευή 15 Αυγούστου και ανέβασε χθες (21/8): «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα».

«Συνεχίζεται...», πρόσθεσε στο τέλος ο Γιώργος Μαζωνάκης.