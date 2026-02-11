Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του - Πότε θα λάβει εξιτήριο

Ανησυχία προκάλεσε η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/02) σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά, παρουσιάζοντας έντονη συμπτωματολογία.

Tο Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο μετέφερε τα νεότερα για την υγεία του δημοφιλή τραγουδιστή με την κλινική του εικόνα να είναι πλέον πολύ βελτιωμένη, ενώ αναφέρθηκε και το πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Σύμφωνα με την ενημερωτική εκπομπή του Mega, ο Γιώργος Μαζωνάκης «είναι απύρετος, του χορηγήθηκε αντιπυρετική αγωγή και ορός, είναι πραγματικά πολύ καλύτερα και σταθεροποιημένος.

Ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα του χθες το βράδυ όταν μεταφέρθηκε στο θεραπευτήριο από φίλους του, με πολύ υψηλό πυρετό και κοιλιακό άλγος».

«Τα πράγματα έχουν πάει καλά. Αναμένεται το εξιτήριο μέχρι αύριο. Σίγουρα για ένα 24ωρο θα πρέπει να παραμείνει για προληπτικούς λόγους.

Είναι και ο ίδιος σε πολύ ευχάριστη διάθεση γιατί ήταν πολύ φοβισμένος όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς όλα πάνε καλά», σύμφωνα με το Live News του Mega.

Από πλευράς του ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε ότι επρόκειτο για μια ιογενή λοίμωξη, όπως αυτή που αντιμετωπίζει πολύς κόσμος αυτή την περίοδο.