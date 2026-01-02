Γουίλ Σμιθ: Κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος συνεργάτη του - Η απάντησή του

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση, άδικη απόλυση και αντίποινα βρίσκεται ο Γουίλ Σμιθ, καθώς ο βιολιστής Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ κατέθεσε μήνυση σε βάρος εκείνου και και της εταιρείας του, Treyball Studios Management, Inc.

Η υπόθεση κατατέθηκε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, στην Κομητεία του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο βιολιστής, ο Σμιθ χειρίστηκε τον Τζόσεφ ώστε να τον εκμεταλλευτεί σεξουαλικά, μετά την πρώτη τους σύμπραξη τον Δεκέμβριο του 2024, όπου ο τραγουδιστής του «Gettin’ Jiggy Wit It» φέρεται να τον προσέλαβε για να συμμετάσχει στην περιοδεία του «Based on a True Story: 2025».

Ο Τζόζεφ ισχυρίστηκε ότι «η σχέση τους έγινε ακόμη πιο στενή» αφού ο Σμιθ του πρόσφερε την ευκαιρία να παίξει σε πολλά κομμάτια του επερχόμενου άλμπουμ του ράπερ.

Η μήνυση περιγράφει μια «τραυματική αλληλουχία γεγονότων» που φέρεται να σημειώθηκαν τον Μάρτιο του 2025, κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Το σημείωμα και η φαρμακευτική αγωγή

Ο Τζόζεφ φέρεται να συμμετείχε στο πρώτο σκέλος της περιοδείας στο Λας Βέγκας, όπου του παραχωρήθηκε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου που είχε κλείσει ο Σμιθ και η ομάδα του.

Στη μήνυση που κατέθεσε, ισχυρίστηκε ότι ενώ κανένας άλλος, εκτός από το συνεργείο και το προσωπικό του ξενοδοχείου δεν είχε πρόσβαση στο δωμάτιο του, «ανακάλυψε στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ένα άγνωστο άτομο είχε εισέλθει παράνομα στο δωμάτιο», όπως αναφέρουν πληροφορίες του New York Post.

Will Smith sued for sexual harassment, accused of ‘deliberately grooming’ tour violinist https://t.co/Qc8Le1NuZY pic.twitter.com/99iRHbFSoa — New York Post (@nypost) January 2, 2026

Μεταξύ όσων βρήκε, που, όπως αναφέρει, συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση, περιλαμβάνονται χειρόγραφο σημείωμα με καρδιά, προσωπικά αντικείμενα και φαρμακευτική αγωγή για HIV στο όνομα άλλου ατόμου.

Όπως υποστηρίζει, φοβήθηκε ότι όποιος εισέβαλλε στο δωμάτιό του θα επέστρεφε με σκοπό να εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του.

Σύμφωνα με τη μήνυση, όταν ο Τζόζεφ απευθύνθηκε το προσωπικό του ξενοδοχείου αλλά και συνεργάτες του Σμιθ, ενημερώνοντας τους για το περίεργο περιστατικό, μέλος της διοργάνωσης της περιοδείας τον «εξευτέλισε» και του ανακοίνωσε την απόλυσή του, ενώ στη θέση του προσλήφθηκε άλλος βιολιστής.

Ο Τζόζεφ κάνει λόγο για σοβαρή συναισθηματική και οικονομική ζημία, αναφέροντας ότι υπέστη μετατραυματικό στρες και άλλα ψυχολογικά προβλήματα.

Η απάντηση του Γουίλ Σμιθ

Σε δήλωσή του, στο περιοδικό People, ο δικηγόρος του Γουίλ Σμιθ, Άλεν Μπ. Γκρόντσκι, υποστήριξε την αθωότητα του πελάτη του τονίζοντας: «Οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, αβάσιμοι και απερίσκεπτοι. Διαψεύδονται κατηγορηματικά και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Ο βιολιστής από την Ουάσινγκτον έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2018, όταν συμμετείχε στη 13η σεζόν του «America’s Got Talent», φτάνοντας στην τελική τριάδα. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε δημοσιεύσει βίντεο από την πρώτη του εμφάνιση στην περιοδεία του Γουίλ Σμιθ.

Η περιοδεία «Based on a True Story» πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του Σμιθ, τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.