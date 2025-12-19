Γουίζ Καλίφα: Ποινή φυλάκισης για τον γνωστό ράπερ - Κάπνισε μαριχουάνα στη σκηνή

Ο Αμερικανός ράπερ Γουίζ Καλίφα (Wiz Khalifa) καταδικάστηκε από δικαστήριο στη Ρουμανία εχθές (18/12) σε εννέα μήνες φυλάκιση για κατοχή ναρκωτικών, καθώς όπως όλα δείχνουν, κάπνιζε μαριχουάνα πάνω στη σκηνή καθώς τραγουδούσε την επιτυχία του «Young, Wild & Free».

Συγκεκριμένα, η σύλληψη έγινε δύο χρόνια πριν, το 2024, όταν ο Khalifa φέρεται να κάπνισε κάνναβη στη σκηνή του Φεστιβάλ Beach, Please! στο Costinesti, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην κομητεία της Κωνστάντζα. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Cameron Jibril Thomaz, βρέθηκε στην κατοχή περισσότερων από 18 γραμμαρίων κάνναβης και ότι κατανάλωσε κάποια στη σκηνή.

Το Associated Press έφερε στο φως την ακριβής κατηγορία από το Εφετείο της Κωνστάντζας: Επιβλήθηκε ποινή μετά την καταδίκη του Khalifa για «κατοχή επικίνδυνων ναρκωτικών, χωρίς δικαίωμα, για προσωπική κατανάλωση». Η απόφαση είναι τελεσίδικη.

Η απόφαση ελήφθη αφού ένα κατώτερο δικαστήριο στην κομητεία της Κωνστάντζας τον Απρίλιο επέβαλε στον Khalifa ποινικό πρόστιμο 3.600 λέι (830 δολάρια) για «παράνομη κατοχή επικίνδυνων ναρκωτικών», αλλά οι εισαγγελείς άσκησαν έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου και ζήτησαν υψηλότερη ποινή.

Οι νόμοι περί ναρκωτικών στη Ρουμανία

Η Ρουμανία έχει μερικούς από τους αυστηρότερους νόμους περί ναρκωτικών στην Ευρώπη. Η κατοχή κάνναβης για προσωπική χρήση ποινικοποιείται και μπορεί να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης μεταξύ τριών μηνών και δύο ετών ή σε πρόστιμο.

Δεν είναι σαφές εάν οι ρουμανικές αρχές θα επιδιώξουν να υποβάλουν αίτημα έκδοσης, καθώς ο Khalifa είναι πολίτης των ΗΠΑ και δεν διαμένει στη Ρουμανία.