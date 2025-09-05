H Αντζελίνα Τζολί αγνώριστη: Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της την κάνει άλλο άνθρωπο

Η Αντζελίνα Τζολί, μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του Χόλιγουντ, εμφανίστηκε πρόσφατα στο Λονδίνο με ένα εντυπωσιακά αυστηρό bob cut σε ξανθό χρώμα, σηματοδοτώντας μία τολμηρή αλλαγή στην εμφάνισή της για τις ανάγκες της νέας ταινίας Anxious People.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η ηθοποιός υιοθετεί αυτό το στιλ, ενισχύοντας τη μεταμόρφωσή της για τον ρόλο της.

Η Τζολί βρίσκεται στη βρετανική πρωτεύουσα για τα γυρίσματα της ταινίας, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Μάντοξ, ο οποίος ακολουθεί τα βήματά της στον χώρο του θεάματος, επιλέγοντας όμως να δρα πίσω από τις κάμερες.

Angelina Jolie unveiled a dramatic hair transformation for her new movie “Anxious People,” sporting a severe blond bob. 💇‍♀️ 📸: @backgrid_usa pic.twitter.com/NmbluSzs6O — Page Six (@PageSix) September 5, 2025

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Φρέντρικ Μπάκμαν, που κυκλοφόρησε το 2019. Σύμφωνα με το IMDb, η Τζολί θα υποδυθεί τη Ζάρα, μία επενδυτική τραπεζίτη που βρίσκεται απρόθυμα σε ένα open house την παραμονή των Χριστουγέννων.

Εκεί, μία ληστής τραπεζών, η Γκρέις (την οποία ενσαρκώνει η Έιμι Λι Γουντ), παίρνει κατά λάθος τους παρευρισκόμενους ως ομήρους, οδηγώντας σε ένα χάος γεμάτο αποκαλύψεις και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Στην ταινία συμμετέχει επίσης ο Τζέισον Σέγκελ, ενώ ο ακριβής ρόλος της Τζολί παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστος, σύμφωνα με το Deadline.