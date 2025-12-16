Μενού

H κινηματογραφική καμπάνια της Βάσιας Κωσταρά και η όχι και τόσο silent night της Κλέλιας Ανδριολάτου

Η Βάσια Κωσταρά σε ρολό creative director παρουσίασε μια μικρού μήκους ταινία, με αφορμή τη νέα της συλλογή, σαν ένα άλλο κινηματογραφικό αριστούργημα.

A NOT SO SILENT NIGHT
Τρέηλερ από το A NOT SO SILENT NIGHT | YouTube/VASSIA KOSTARA LIMITED COLLECTIONS
Η αποκάλυψη του φιλμ έγινε εχθές, σε ένα εντυπωσιακό event και μέσα από τα καρέ που συνδέουν μόδα, τέχνη και κινηματογράφο, οι αισθήσεις ενώνονται και μπερδεύονται με μαεστρικό τρόπο.

Σε επιμέλεια του Ali Ali, σκηνοθέτη και σεναριογράφο από το Κάιρο και την Αίγυπτο, ιδρυτή του Good People, το φιλ με τίτλο «A Not So Silent Night» παρουσιάζει μια Χριστουγεννιάτικη δυστοπία, γεμάτη αντιθέσεις και εναλλαγές, χωρίς να χάνει ίχνος από τη λάμψη της γιορτινής περιόδου.

LIFESTYLE