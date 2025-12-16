H κινηματογραφική καμπάνια της Βάσιας Κωσταρά και η όχι και τόσο silent night της Κλέλιας Ανδριολάτου

Η αποκάλυψη του φιλμ έγινε εχθές, σε ένα εντυπωσιακό event και μέσα από τα καρέ που συνδέουν μόδα, τέχνη και κινηματογράφο, οι αισθήσεις ενώνονται και μπερδεύονται με μαεστρικό τρόπο.
Σε επιμέλεια του Ali Ali, σκηνοθέτη και σεναριογράφο από το Κάιρο και την Αίγυπτο, ιδρυτή του Good People, το φιλ με τίτλο «A Not So Silent Night» παρουσιάζει μια Χριστουγεννιάτικη δυστοπία, γεμάτη αντιθέσεις και εναλλαγές, χωρίς να χάνει ίχνος από τη λάμψη της γιορτινής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- «Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας
- «Χέρια ψηλά, βγες από το όχημα»: Η στιγμή που συλλαμβάνουν τον γιο του Κατρίνη
- Από περιτονίτιδα πέθανε ο 43χρονος που χτύπησε γιατρό και κατέληξε - Τι αναφέρουν πληροφορίες του Reader
- Κατάπιε την ηρωίνη για να την κρύψει και πνίγηκε: Αδιανόητος θάνατος στη Λευκάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.