H πρώην κολλητή της Μέγκαν Μαρκλ που ετοιμάζεται να βγάλει τα πάντα στη φόρα και να την «κάψει»

Η Τζέσικα Μαλρόνι υπήρξε η πιο ένθερμη υποστηρίκτρια της Μέγκαν Μαρκλ, η πιο στενή της φίλη και η απόλυτη «φύλακας των μυστικών» της – συμπεριλαμβανομένου και του μεγάλου μυστικού ότι είχε αρχίσει να βγαίνει με έναν Βρετανό πρίγκιπα.

Μάλιστα, ήταν το πρώτο άτομο που κάλεσε η Μέγκαν από τους κήπους του παλατιού του Κένσινγκτον όταν της έκανε πρόταση γάμου ο πρίγκιπας Χάρι.

Τα δίδυμα αγόρια της Τζέσικα, Τζον και Μπράιαν, τότε επτά ετών, είχαν την τιμή να κρατήσουν το πέπλο της Μέγκαν στον γάμο της στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, ενώ η κόρη της, Άιβι, μόλις δύο ετών, ήταν παρανυφάκι μαζί με την πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Tο τέλος μιας δυνατής φιλίας

Επτά χρόνια αργότερα, η Τζέσικα φαίνεται να έχει αποκοπεί εντελώς από τη Μέγκαν και να έχει «ακυρωθεί» δημόσια, μετά από ένα περιστατικό στα social media όπου κατηγορήθηκε για «λευκό προνόμιο» στη διάρκεια της κορύφωσης του κινήματος Black Lives Matter.

Τις τελευταίες ημέρες, κυκλοφόρησαν φήμες στις ΗΠΑ ότι ίσως ετοιμάζει αποκαλυπτικό βιβλίο για τη σχέση της με τη Δούκισσα του Σάσεξ, με εκδοτικούς οίκους να της προσφέρουν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια για τα δικαιώματα.

Ωστόσο, σε ερώτηση της Daily Mail, η ίδια απάντησε κατηγορηματικά: «Αποκλείεται. Δεν θα το έκανα ποτέ», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει λεπτομέρειες της φιλίας τους.

Παρ’ όλα αυτά, πηγή από το περιβάλλον της υποστήριξε ότι η Τζέσικα έχει «παράπονα» και νιώθει πικρία για το πώς την αντιμετώπισε η Μέγκαν. Η δημόσια διαμάχη με τη Σάσα Έξετερ την έβλαψε ανεπανόρθωτα κοινωνικά και επαγγελματικά: έχασε τηλεοπτικές συνεργασίες, ενώ παραιτήθηκε ακόμη και από την φιλανθρωπική της δράση για άστεγες γυναίκες.

Την ίδια περίοδο, η Μέγκαν φέρεται να έκοψε κάθε επαφή μαζί της.

Η γνωριμία

Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν όταν η Μέγκαν γυρνούσε τη σειρά Suits στο Τορόντο, με τη Μαλρόνι να αναλαμβάνει το στυλ της και να τη βοηθά να κρατήσει κρυφές τις συναντήσεις της με τον πρίγκιπα Χάρι το καλοκαίρι του 2016.

Η φιλία τους ήταν τόσο στενή, που η Μέγκαν σε στιγμές όπως η πρόταση γάμου ή ταξίδια διακοπών, είχε πάντα δίπλα της την Τζέσικα. Σε ανάρτησή της παλαιότερα είχε πει: «Όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο, όλα σταματούν». Η Τζέσικα είχε μέχρι και παρέμβει ώστε να επηρεάσει συνέντευξη πρώην συνεργάτιδας της Μέγκαν προς τη Mail on Sunday, αποκαλύπτοντας τη στενότητα της σχέσης τους.

Ακόμα και κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης της Μέγκαν με τη Mail on Sunday – σχετικά με τη δημοσίευση επιστολής προς τον πατέρα της – υπήρχαν φήμες πως η Τζέσικα ήταν ανάμεσα στις πέντε φίλες της Μέγκαν που «ενημέρωσαν» ανώνυμα το περιοδικό People για να την υπερασπιστούν.

Το τέλος της σχέσης

Η αρχή του τέλους ήρθε το 2020, όταν η influencer Σάσα Έξετερ κατηγόρησε τη Μαλρόνι για χρήση της «λευκής προνομιακής θέσης της» στη διάρκεια online αντιπαράθεσής τους για το κίνημα Black Lives Matter.

Η Σάσα υποστήριξε ότι η Τζέσικα την απείλησε μέσω προσωπικών μηνυμάτων, λέγοντας: «Μόνο όταν εκφράζεσαι με καλοσύνη, η φωνή σου μετράει. Καλή τύχη». Ανέφερε επίσης πως η συμπεριφορά της Τζέσικα ήταν «κλασικό παράδειγμα λευκού προνομίου».

Η αντίδραση ήταν άμεση. Η Μαλρόνι απολύθηκε από τηλεοπτικές εκπομπές όπως το Good Morning America, ενώ ακυρώθηκε η εκπομπή της I Do Redo στον Καναδά.

Παρά τις δημόσιες συγγνώμες, η ζημιά είχε ήδη γίνει. Η Μέγκαν – που ως τότε φέρεται να κρατούσε ήδη αποστάσεις – βρήκε σε αυτό το περιστατικό την «τέλεια αφορμή» για να διακόψει οριστικά κάθε σχέση, σύμφωνα με πηγές του Page Six.

Η Τζέσικα δεν προσκλήθηκε ούτε στη σειρά With Love, Meghan στο Netflix, ούτε αναφέρθηκε ποτέ στο βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι, Spare. Ούτε καν στο νέο brand As Ever, η πρώην φίλη της δεν είχε θέση.

Οι υπαινιγμοί

Η Τζέσικα παρέμεινε σιωπηλή δημόσια, παρά την πίεση για «εξομολογήσεις» από εκδοτικούς οίκους. Αν και αρχικά σε αναρτήσεις της είχε πει πως «η Μέγκαν με στηρίζει καθημερινά» και είχε δείξει λουλούδια που της έστειλε για τα γενέθλιά της το 2021, στη συνέχεια οι αναρτήσεις της έγιναν πιο σκοτεινές και μελαγχολικές.

Μεταξύ άλλων έγραψε:

«Η ζωή αλλάζει. Χάνεις φίλους. Χάνεις κομμάτια του εαυτού σου που ποτέ δεν περίμενες πως θα χαθούν.»

«Είναι μοναχικό να απομακρύνονται οι φίλοι και να μην ρωτάνε πώς είσαι.»

«Αν κάτι σε πονάει, τότε σε πονάει. Δεν υπερβάλλεις.»

Σήμερα, και ο προσωπικός της βίος φαίνεται να βρίσκεται σε κρίση. Η Τζέσικα λέγεται πως χώρισε με τον σύζυγό της Μπεν Μαλρόνι μετά από 16 χρόνια γάμου, με πηγές να λένε πως «ένιωθε θλίψη αλλά και ανακούφιση». Δεν φορά πλέον τη βέρα της και έκανε την ανακοίνωση στους φίλους της σε γάμο, όπου πήγε μόνη.

Ο Μπεν είναι γιος του πρώην Πρωθυπουργού του Καναδά Μπράιαν Μαλρόνι και γνωστός παρουσιαστής στην καναδική τηλεόραση. Το ζευγάρι είχε τρία παιδιά και ήταν μαζί από την εφηβεία τους. Παντρεύτηκαν το 2008 και ήταν παρόντες στον βασιλικό γάμο του 2018.

Αν και η Τζέσικα δηλώνει πως δεν θα μιλήσει, εκδότες λένε πως «ένα βιβλίο της θα ήταν το πιο περιζήτητο αφήγημα της βασιλικής εποχής της Μέγκαν». Το ερώτημα πλέον είναι: θα μείνει σιωπηλή για πάντα;

