Χαμός on air ανάμεσα σε Μπέο και Μουτίδου: «Δε γουστάρω φασίστες»

Χαμός στον αέρα του Real View με Μουτίδου – Μπέο – «Όσο είσαι εσύ εκεί πέρα δεν πρόκειται να πατήσω πόδι! Δε γουστάρω φασίστες».

mpeos_moutidou
Χαμός on air ανάμεσα σε Μπέο και Μουτίδου | Open TV
Κόκκινο χτύπησε η ένταση στο Real View, με πρωταγωνιστές τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και τη Σοφία Μουτίδου.

Αφορμή στάθηκε η απόφαση του δήμου να τοποθετηθούν ζωντανά άλογα στη Φάτνη της πόλης, μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από φιλοζωικούς κύκλους και άνοιξε δημόσια συζήτηση.

Η συζήτηση ξέφυγε σχεδόν από τα πρώτα λεπτά, όταν η Σοφία Μουτίδου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αχιλλέα Μπέο, λέγοντας: «Μου κάνει φοβερή εντύπωση που στραφήκαν εναντίον σας για το αλογάκι και δεν έχει στραφεί κανείς εναντίον σας τόσα χρόνια για τις ξεφτίλες που εξαπολύετε όποτε έχετε ευκαιρία για άνθρωπο». Η απάντηση του δημάρχου ήταν άμεση και εξίσου επιθετική: «Η πρώτη ξεφτίλα κυρία Μουτίδου είστε εσείς».

Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο, με τη συζήτηση να μετατρέπεται σε ανοιχτή σύγκρουση στον αέρα. «Θεωρείτε και τον εαυτό σας ηθοποιό; Ότι θα ’ρθείτε στο Βόλο να κάνετε παράσταση; Γιατί θα ερχόταν κανένας να σε δει;», συνέχισε ο Αχιλλέας Μπέος.

Η απάντηση της Σοφίας Μουτίδου ήταν εξίσου αιχμηρή: «Δεν μπορώ να κάνω στο Βόλο παράσταση, ούτε στις Σέρρες. Έχω μια ελαφριά τσίπα», για να προσθέσει λίγο αργότερα: «Όλος ο Βόλος έρχεται πάντα όποτε πάω. Αλλά όσο είσαι εσύ εκεί πέρα δεν πρόκειται να πατήσω πόδι». Ο δήμαρχος Βόλου αντέδρασε λέγοντας: «Μην έρθεις ρε… τι να σε κάνουμε;», με τη Μουτίδου να απαντά: «Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω».

Η κόντρα ξέφυγε όταν ο Αχιλλέας Μπέος σχολίασε: «Εγώ απορώ τη διοίκηση του Open που σου έδωσε εκπομπή να συμμετέχεις». «Πήγαινε να βρίσεις γυναίκες, χοντρούς… να μιλάς για βιασμούς!», απάντησε η Σοφία Μουτίδου.

