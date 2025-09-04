Χάρι Στάιλς και Ζόι Κράβιτς είναι επίσημα ζευγάρι - Μόλις κυκλοφόρησαν οι πρώτες κοινές φωτογραφίες

Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτς μόλις επιβεβαιώθηκε πως είναι ζευγάρι. Λίγες ημέρες μετά τις φήμες που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των ξένων μέσων, το ζευγάρι εθεάθη να περπατά πιασμένο χέρι - χέρι στους δρόμους της Νέας Υόρκης, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα τριγύρω του.

Οι δυο τους φαίνεται πως βρίσκονται στην αρχή μιας όμορφης σχέσης - αν και επιθυμία τους είναι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr