Χέιλι Μπίμπερ: «Μου αρέσει πολύ περισσότερο ο εαυτός μου τώρα από ό,τι πριν γεννήσω τον γιο μου»

Η Χέιλι Μπίμπερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ μας χαρίζουν τακτικά μια «γεύση» από τη ζωή τους με τον 1 έτους γιο τους, Τζακ Μπλουζ Μπίμπερ, τον τελευταίο χρόνο.

Υπάρχει όμως ένα όριο που έχουν θέσει και δεν θα αλλάξουν σύντομα: Να κρατήσουν το πρόσωπό του κρυφό από τον έξω κόσμο. Και η Χέιλι, σε συνέντευξή της, είπε τον λόγο.

