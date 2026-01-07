Χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα το «Πρωινό»: «'Εχει συμβεί κάτι», δήλωσε ο Τάσος Τεριγιάκης

Χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα θα πραγματοποιηθεί σήμερα (7/1) η εκπομπή του Ant1 «Το Πρωινό». Ο συνάδελφος του Τάσος Τεριγιάκης, που θα αναλάβει την παρουσίαση της Τετάρτης εξήγησε τους λόγους της απουσίας.

«Δεν είναι εδώ ο Γιώργος. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό. Είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι, σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί», δήλωσε ο κύριος Τεργιάκης αφού καλημέρισε τους τηλεθεατές.

Μάλιστα, η ομάδα, παρά το απρόοπτο συμβάν ήταν σε πλήρη ετοιμότητα και παρουσίασε αμέσως τα θέματα της επικαιρότητας.