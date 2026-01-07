Χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα το «Πρωινό»: «'Εχει συμβεί κάτι», δήλωσε ο Τάσος Τεριγιάκης

Χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα θα πραγματοποιηθεί σήμερα (7/1) η εκπομπή του Ant1 «Το Πρωινό». Ο συνάδελφος του Τάσος Τεριγιάκης, που θα αναλάβει την παρουσίαση της Τετάρτης εξήγησε τους λόγους της απουσίας.
«Δεν είναι εδώ ο Γιώργος. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό. Είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι, σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί», δήλωσε ο κύριος Τεργιάκης αφού καλημέρισε τους τηλεθεατές.
Μάλιστα, η ομάδα, παρά το απρόοπτο συμβάν ήταν σε πλήρη ετοιμότητα και παρουσίασε αμέσως τα θέματα της επικαιρότητας.
- Η αναμενόμενη εκτόξευση της Καρυστιανού, ο ευσεβής πόθος του Σαμαρά και η εξαφάνιση του Καλλιάνου
- Έξαλλος ο Γεωργιάδης με τον Βαρουφάκη: «Ζητώ συγγνώμη από τον Καραγκιόζη, ο οποίος μου είναι συμπαθής»
- Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: Η διαλυμένη οικογένεια και οι τραγικές συνθήκες του 15χρονου φονιά
- Λοβέρδος για κόμμα Καρυστιανού: «Απευθύνεται κυρίως στους... ψεκασμένους»
Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.