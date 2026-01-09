Η όμορφη μελαχρινή που έγινε γνωστή ως φίλαθλος του Ολυμπιακού από ένα πλάνο στο ΣΕΦ, η Μαριγκόνα, χώρισε από τον σύντροφό της μετά από οκτώ χρόνια σχέσης.

Την αποκάλυψη έκανε ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας στο «Πρωινό» ο οποίος αναφέρθηκε στις χωριστές διακοπές του ζευγαριού και παράλληλα διέψευσε ότι γνωστός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έχει κλέψει την καρδιά της.

«Η Μαριγκόνα και ο Νίκος έχουν χωρίσει από τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από 8 χρόνια. Είναι μαζί από τα 17 της η Μαριγκόνα με τον Νίκο. Τώρα εγώ μίλησα χθες, θέλω να είμαι ειλικρινής και με τη Μαριγκόνα. Δεν ξέρει αν είναι οριστικό το τέλος. Πάντως στην παρούσα φάση έχουν χωρίσει. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, δεν το ξέρουμε», ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Μπάκας.

«Η Μαριγκόνα έκανε γιορτές στη Γερμανία και ο Νίκος εδώ στην Ελλάδα. Γράφτηκε ότι γνωστός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού κέρδισε την καρδιά της. Είναι μούσια αυτά. Είναι μόνη της η Μαριγκόνα, μαζεύει τα κομμάτια της, είναι στεναχωρημένη.

Η Μαριγκόνα δεν πηγαίνει στο γήπεδο πλέον για να μη βρεθεί με τον Νίκο. Είναι στεναχωρημένη, μίλησα χθες μαζί της, δεν ήθελε να χωρίσει. Τώρα αν ο Νίκος δεν άντεξε αυτό όλο που συνέβη είναι άλλο θέμα, αλλά εκείνη είναι στεναχωρημένη», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.