Ο Γιάννης Σπαλιάρας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε τον χωρισμό του με την επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του Αγγελική.

Το διάσημο μοντέλου, σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook, δήλωσε πως οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, ενώ υπογράμμισε πως κρατά τα θετικά από την σχέση τους.

Συγκεκριμένα, έγραψε αναλυτικά στη δημοσίευσή του:

«Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».