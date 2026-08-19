Μενού

Χώρισε ο Γιάννης Σπαλιάρας μετά από 4 χρόνια σχέση: «Οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν»

Ο Γιάννης Σπαλιάρας, με ανάρτησή του, ανακοίνωσε πως χώρισε με την επί 4 χρόνια σύντροφό του, σημειώνοντας πως «οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν»

Reader symbol
Newsroom
giannis-spaliaras
Γιάννης Σπαλιάρας | @gspaliaras
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Γιάννης Σπαλιάρας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε τον χωρισμό του με την επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του Αγγελική.

Το διάσημο μοντέλου, σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook, δήλωσε πως οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, ενώ υπογράμμισε πως κρατά τα θετικά από την σχέση τους.

Συγκεκριμένα, έγραψε αναλυτικά στη δημοσίευσή του: 

«Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE