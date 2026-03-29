The Housemaid: Το δυνατό όνομα που προστίθεται στο σίκουελ της ταινίας και όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της ταινίας The Housemaid (Η Αγγελία) στους κινηματογράφους, με πρωταγωνίστριες της Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ, η Lionsgate ανακοίνωσε τη συνέχεια της ιστορίας, με το σίκουελ να φέρει τον τίτλο The Housemaid’s Secret. Βασίζεται στο δεύτερο βιβλίο της Φρίντα ΜακΦάντεν, που έχει καθηλώσει τους αναγνώστες, όπως και όλα αφορούν τον χαρακτήρα της Μίλι.

Να σημειωθεί πως τα τρία βιβλία της σειράς έχουν πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα, με το δεύτερο να έχει καταγράψει, από τα 12 συνολικά, τα 4 εκατομμύρια. Μεταφρασμένο σε 40 γλώσσες, το πρώτο βιβλίο ήταν best seller των New York Times για 65 εβδομάδες και κέρδισε το βραβείο Goodreads Choice Award 2023 για το καλύτερο θρίλερ.

