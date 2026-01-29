Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη: Ποια είναι η πιο έντονη στιγμή της ζωής της

«Οι ηθοποιοί είναι πρόσωπα που έχουν συνηθίσει την έκθεση», «Τα λόγια τα ξέρουν, το έργο είναι αυτό που είναι. Τι μπορεί να πάει στραβά;»: Αυτές είναι μερικές σκέψεις γύρω από το επάγγελμα του ηθοποιού που λίγο-πολύ τις έχουμε κάνει όλοι. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη έχει άλλη αίσθηση.

Η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, παρά την πολυετή εμπειρία της στο θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση, δεν εφησυχάζει ποτέ. Στη σκηνή είναι παρούσα με όλες της τις αισθήσεις. Με αφορμή το project «Feel your AURA», που μας προτρέπει να θυμηθούμε την πιο έντονη στιγμή της ζωής μας η ηθοποιός δηλώνει πως κάθε βραδιά, τη στιγμή πριν από το τρίτο κουδούνι όλες της οι αισθήσεις είναι on και η δημιουργική ένταση στο κόκκινο.

«Την πιο έντονη στιγμή την ζω το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν βγω στη σκηνή. Όταν σβήνει το φως στην πλατεία και καταλαβαίνω ότι έφτασε η ώρα. Ακούω την ανάσα μου. Νιώθω κάθε σημάδι που έχει το πάτωμα κάτω από τα πόδια μου. Αισθάνομαι το ύφασμα του κοστουμιού πάνω στο δέρμα μου. Όλες οι αισθήσεις ενεργοποιούνται για να μπορώ να είμαι alert και παρούσα στη στιγμή.

Γιατί το θέατρο είναι ο χώρος όπου δεν μπορείς να κρυφτείς. Ούτε από τον ρόλο, ούτε από τον εαυτό σου. Είναι μια ζωντανή συνάντηση γεμάτη ένταση. Μια συνάντηση με το κοινό, αλλά πρώτα, με εσένα και τον τρόπο που αισθάνεσαι τον εαυτό σου.Κάθε βράδυ είναι αλλιώς, ακόμα κι αν το έργο είναι το ίδιο. Αλλάζει ο ρυθμός, οι παύσεις, τα βλέμματα. Αλλάζει ολόκληρο το σώμα σου.

Στο θέατρο μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι τη στιγμή. Να αφήνεσαι σε αυτήν και να εμπιστεύεσαι τις αισθήσεις σου χωρίς δίχτυ προστασίας. Να βλέπεις, να ακούς, να αγγίζεις τον κόσμο χωρίς φίλτρα. Εκεί, μέσα στην απόλυτη εγρήγορση, όλες οι αισθήσεις γίνονται ένα. Και για λίγα λεπτά, είσαι ολοκληρωτικά παρών και συνδεδεμένος με το σώμα σου», εκμυστηρεύεται η ηθοποιός.

