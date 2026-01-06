Χρήστος Βαλαβανίδης για την περιπέτεια με την υγεία του: «Σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον»

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης μίλησε στο Πρωινό για το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα με την υγεία του που είχε ως αποτέλεσμα να περάσει δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο, χωρίς όμως ο γνωστός ηθοποιός να χάνει το χιούμορ του, δείχνοντας πόσο σημαντικό είναι ακόμα και στα δύσκολα να μην μας παίρνει από κάτω.

«Σε λίγο θα ανοίξω σιδηρουργείο με τόσα σιδερένιος που έχω ακούσει. Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε γιατί είμαι και μεγάλη κοπέλα.

Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε. Φαίνεται ότι αυτό το λάθος ήταν σημαντικό.

Έχω μια αδυναμία βέβαια λόγω του ότι είμαι δύο βδομάδες στο κρεβάτι. Δεν είναι και λίγο, ξέρεις», είπε αρχικά ο Χρήστος Βαλαβανίδης.

«Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια, και τα λοιπά…», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Ευτυχώς που έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, να είμαι συνέχεια κεφάτος. Απίστευτο, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, μέσα στο Λαϊκό. Έχω πάρα πολλές εντυπώσεις, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο σκληρός μου δίσκος είναι τίγκα με πράγματα που κάποια στιγμή, εάν ο Θεός μου δώσει χρόνο, θα τα γράψω.

Να δεις πλάκα που τους έκανα μέσα στο Λαϊκό. Το νοσηλευτικό και το ιατρικό δυναμικό, άπταιστα. Το περιβάλλον, άθλιο. Ράντζα στους διαδρόμους και οι άνθρωποι να δουλεύουνε σκληρότατα. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου.

Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου, η οποία κουράστηκε πάρα πολύ για να με περιποιείται. Φοβότανε βέβαια και για μένα και για αυτή. Πέρα απ’ τη γυναίκα μου η οποία είναι φρουρός της Αχαΐας, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο, η οποία είναι πάρα πολλή», είπε στο τέλος ο Χρήστος Βαλαβανίδης.