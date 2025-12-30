Μενού

Χρήστος Βαλαβανίδης: Νοσηλεύεται 12 μέρες στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται τις τελευταίες δώδεκα μέρες ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης όπως γνωστοποίησε στα social media.

Χρήστος Βαλαβανίδης
Ο Χρήστος Βαλαβανίδης | NDP
Στο Λαϊκό Νοσοκομείο νοσηλεύεται για 12η μέρα ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης όπως αποκάλυψε μέσω αναρτήσεών του στα social media.

Χωρίς να γνωστοποιεί τους λόγους της νοσηλείας του, ο ηθοποιός ανέφερε δύο μέρες μετά τα Χριστούγεννα: «(10η μέρα στο Λαϊκό και… δουλεύει ακόμα το ρημάδι)». 

Και παρέθεσε τον διάλογο:

«- Πες μου, τι θα την κάνεις όλην αυτή τη σοφία που την μαζεύεις τόσα χρόνια;

- Θα την εκάνω δάκρυα στον κήπο. Σε περιόδους αναβροχιάς και ξηρασίας».

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ο Χρήστος Βαλαβανίδης προχώρησε σε δεύτερη ανάρτηση: «Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Αχ!» και στα σχόλια σημείωσε: «Άλλη μία ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα».

