Το χριστουγεννιάτικο trend διακόσμησης που επέστρεψε το 2025 - Και λατρεύουν οι γιαγιάδες μας

Κεφάλαιο χριστουγεννιάτικος στολισμός σπιτιού - κάθε χρόνο και μια νέα ιστορία. Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων, που λατρεύουν να υιοθετούν τα decor trends, ανανεώνοντας κάθε φορά τη διακόσμηση του χώρου τους, βρίσκεσαι στο σωστό άρθρο.

Η αλήθεια είναι πως φέτος - τουλάχιστον στην πρωτεύουσα - σπίτια και δρόμοι έχουν στολιστεί ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου, βάζοντάς μας σε χριστουγεννιάτικο mood. Σε περίπτωση που - λέω τώρα - βρίσκεσαι στο group εκείνων που περιμένουν τον Δεκέμβριο για να κατεβάσουν τα στολίδια από το πατάρι, έχουμε ένα νέο που - μάλλον - θα σε γυρίσει πολλά χρόνια πίσω.

