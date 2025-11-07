Χρύσα Ρώπα: «Θα μου πρότεινε εμένα κάποιος να κάνω ερωτική σκηνή»;

Η Χρύσα Ρώπα βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με την τηλεόραση, γιατί δεν ενσάρκωσε ποτέ ρόλο σε ερωτική σκηνή αλλά και για τις πλαστικές επεμβάσεις.

«Δε θα έκανα πλαστική γιατί εμένα μου αρέσει να το δω να κρέμεται. Ο νόμος του Νεύτωνα λέει για την πτώση. Εγώ είμαι υπέρ του μπότοξ, βέβαια είναι λίγο ακριβούτσικο. Βέβαια έχω κοιτάξει τις τιμές» τόνισε η ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Αν δεν ενοχλεί αυτόν που το κάνει, άμα του αρέσει δηλαδή γιατί να μην το κάνει; Εγώ δε θέλω. Θέλω να είμαι εγώ. Δε θέλω να είμαι μια άλλη γιατί μπορεί να αποτύχει και αυτό. Σαν γυναίκα κάνω μπάνιο κάθε μέρα. Πάω στο κομμωτήριο, βάφω τα νύχια μου. Δε γυμνάζομαι αλλά περπατώ. Παλιά έκανα χορό, γυμναζόμουν».

Στη συνέχεια η Χρύσα Ρώπα απάντησε στο ερώτημα γιατί δεν ενσάρκωσε ποτέ ρόλο σε ερωτική σκηνή: «Δε χρειάστηκε ποτέ. Δεν το απέφυγα ποτέ, τι να το αποφύγω; Θα μου πρότεινε εμένα κάποιος ας πούμε να κάνω ερωτική σκηνή; Θα μπορούσε να με πάρει ο Κοκκινόπουλος.