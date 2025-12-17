Η Αγγελική Ιλιάδη για την παρενόχληση που δέχθηκε: «Με πήγε σπίτι του, κλείδωσε την πόρτα και ήταν επιθετικός»

Μια εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση πιου δέχθηκε κατά την εργασία της, έκανε σήμερα (17/12) η Αγγελική Ηλιάδη.

Μιλώντας στο «Buongiorno» στο Mega, δήλωσε: «Με φλερτάρουν στα social media. Και; Δεν απαντάω στα μηνύματα στα social. Το έκανα κάποτε και έτσι έκανα τον μικρό μου γιο το Βασίλη. Τότε όμως, ήμουν ένα κορίτσι πολύ πιο αυθόρμητο.

Αναφορικά με το πώς μεγαλώνει τα δύο της παιδιά η τραγουδίστρια σημείωσε: «Όχι δεν τα μεγαλώνω όπως οι γονείς μου. Εμένα ο μπαμπάς μου ήταν πολύ αυστηρός. Εγώ δεν ήθελα να είμαι έτσι με τα παιδιά μιου, ήθελα πάντα να είμαι πιο κοντά».

Αγγελική Ιλιάδη: «Μου είπε αν κάνεις αυτό που θέλω, θα σε κάνω το πρώτο όνομα στην Ελλάδα»

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει το metoo που φέρεται να έρχεται στο προσκήνιο την τρέχουσα περίοδο για τον χώρο της μουσικής: «Δεν ξέω τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Τέτοιου ερίδους συμπεριφορές τις συναντάμε παντού. Έχω βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση και ήμουν πολύ μικρή. Πρέπει να ήμουν 19 χρονών.

Τότε μου είχαν συστήσει τον παραγωγό μου. Με πήγε σε ένα σπίτι που εγώ νόμιζα ότι ήτσαν στούντιο, κλείδωσε την πόρτα και...ήταν πάρα πολύ επιθετικός και ωμός και μου είπε ότι αν κάνεις αυτό που θέλω, θα σε κάνω το πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Ήταν ακριβώς αυτές οι λέξεις.

Βέβαια εγώ τότε ήμουν ένα κοριτσάκι - αγρίμι, και άρχισα να ουρλιάζω. Αντί να του επιτεθεί εκείνος του επιτέθηκα εγώ, γιατί δεν μου άρεσε αυτό που ένοωσα. Ότι με έκλεισε σε ένα χώρο και δεν μπορούσα να φύγω. Και αναγκάστηκε, άνοιξε την πόρτα και έφυγα.

Την επόμενη μέρα πήγα στον διευθυντή της εταιρείας. Του είπα ακριβώς τι έγινε. Και ο άνθρωπος έφυγε, έχασε τη δουλειά του και του άξιζε».

Τέλος, αναφορικά με τη διαθήκη της γιαγιά της Καίτυ Γρκέυ είπε μεταξύ άλλων: «Η γιαγιά μου πήρε την απόφαση, το τι θέλει να κάνει ο καθένας τώρα, αυτό είναι άλλο θέμα», ενώ για τον θείο της Φίλιππο Ηλιάδη ο οποίος ζητά την ακύρωση της διαθήκης σημείωσε: «Δεν μπορώ να ξέρω τι όνειρα βλέπει ο καθένας».

