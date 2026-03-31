Η άγνωστη κόρη του Μπάμπη Λαζαρίδη «σπάει τη σιωπή της»: «Άφησε τη μάνα μου έγκυο, μόνη της»

Λίγες ημέρες μετά την εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη για την κακοποιητική συμπεριφορά που δεχόταν από τον πρώην σύντροφό της, τον δολοφονημένο Μπάμπη Λαζαρίδη, η κόρη που είχε αποκτήσει ο επιχειρηματίας πριν από τον γάμο του με την Πόπη Μαλλιώτακη «έλυσε τη σιωπή της» μιλώντας στο «Πρωινό» το πρωί της Τρίτης (31/3).

Η Μαρία Λαζαρίδη, η οποία είναι δικηγόρος και ζει στη Γερμανία ανέφερε στην εκπομπή πως αν και ήθελε να έχει σχέσεις με τον πατέρα της δεν είχαν καθόλου επαφές και πως η οικογένειά του έβγαινε στα κανάλια και διέδιδε ψέματα πως η ίδια και η μητέρα της ήθελαν απλώς να αποσπάσουν χρήματα από τον επιχειρηματία.

«Για μένα πατέρας δεν ήταν», λέει η Μαρία Λαζαρίδη

«Είμαι το πρώτο παιδί του Μπάμπη Λαζαρίδη. Οι γονείς μου χώρισαν όταν η μητέρα μου ήταν έγκυος. Ο πατέρας μου έφυγε τότε και άφησε τη μάνα μου έγκυο, μόνη της. Τον έχω δει μόνο σε φωτογραφίες και στην τηλεόραση. Δεν έχω καθόλου επικοινωνία με την οικογένειά του.

Είχαμε μιλήσει 2-3 μπορεί και 4 φορές όταν ήμουν μικρή στο τηλέφωνο. Τον ρώταγα πότε θα έρθει να με δει, και μου έλεγε "άγγελέ μου, μου θα έρθω”. Σαν παιδί που χάρηκα κι εγώ περίμενα όλη μέρα να έρθει.

Κάθε αμάξι που σταματούσε μπροστά από το σπίτι, περίμενα ότι θα ήταν εκείνος. Αλλά δεν ήρθε. Ακούω πολλές ιστορίες για το αν ήταν καλός ή κακός, το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι για μένα, πατέρας δεν ήταν. Δεν ήταν ούτε καλός, ούτε κακός, γιατί δεν ήταν καθόλου πατέρας για μένα», είπε.

«Η αδελφή του βγήκε και με είπε μπαστ@@@@»

Μιλώντας για τις σχέσεις που είχε με την οικογένειά του Μπάμπη Λαζαρίδη δήλωσε: «Μια φορά, το 2016 πήγα να δω τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά. Έβγαιναν στα κανάλια και έλεγαν ότι θέλουμε μόνο την περιουσία του πατέρα μου, που ήταν απολύτως ψέματα. Μόνο έτσι δεν είναι.

Η μάνα μου είχε πληρώσει πάρα πολλά λεφτά για έναν δικηγόρο για να μην πάρουμε τίποτα. Ήξεραν ότι υπάρχω. Η αδελφή του βγήκε και με είπε μπαστ****”. Ο παππούς μου, η γιαγιά μου και οι άλλες του αδελφές έλεγαν ότι δεν υπάρχω και θέλω μόνο τα λεφτά. Ήταν όλα ψέματα και αυτά φυσικά με πείραξαν.

Η μάνα μου μόνη της με μεγάλωσε. Δούλευε πολύ σκληρά για να κάνω εγώ μια καλή ζωή και να πάω να σπουδάσω. Ακούμε μόνο για δύο παιδιά, αλλά οι περισσότεροι ήξεραν ότι υπάρχουν τρία παιδιά.

Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκλαψα ή δεν πόνεσα όταν πέθανε. Είχα την ελπίδα, ότι θα τον γνωρίσω κάποτε και θα τον ρωτήσω όλα αυτά που ήθελα», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Μαρία Λαζαρίδη μίλησε για τη σχέση της με τα δυο της αδέλφια, τον γιο της Πόπης Μαλλιωτάκη, Βασίλη Λαζαρίδη και τον γιο της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπη Λαζαρίδη: «Στον Βασίλη είχα στείλει κάποια στιγμή ένα μήνυμα αν θέλει να γνωριστούμε κάποια στιγμή, αλλά ούτε το διάβασε, ούτε μου απάντησε και από τότε το άφησα.

Στον Μπάμπη δεν έχω στείλει. Εμείς σαν παιδιά, δεν φταίμε σε τίποτα. Έχουμε τον ίδιο πατέρα. Δεν θα έλεγα ποτέ ότι δεν θέλω να τα γνωρίσω αυτά τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ διαφορετικές ζωές και ότι είναι εντάξει για όλους μας έτσι όπως είμαστε», είπε.