Η αντίδραση Ματίκα - Ιορδανίδη όταν κινητό χτύπησε την ώρα της παράστασης: «Σκέψου να έπαιζε Διονυσίου»

Η αντίδραση της Θάλειας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη όταν χτύπησε κινητό την ώρα της παράστασης. «Σκέψου να έπαιζε Διονυσίου», είπε η γνωστή ηθοποιός.

Θάλεια Ματίκα και Τάσος Ιορδανίδης
Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης | NDP
Με χιούμορ αντιμετώπισε η Θάλεια Ματίκα ένα απρόοπτο κατά τη διάρκεια της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω στο χέρι» στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Τάσο Ιορδανίδη στο Θέατρο Άλφα.

Ένας θεατής είχε ξεχάσει να βάλει στο αθόρυβο το κινητό του και μάλιστα, όταν εκείνο άρχισε να χτυπάει, άργησε αρκετά να το σηκώσει.

Αν και αρχικά οι δύο ηθοποιοί δεν έδωσαν σημασία, τελικά η Θάλεια Ματίκα δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό και έκανε το παρακάτω επικό σχόλιο: «Σκέψου να έπαιζε Στράτο Διονυσίου».

Από πλευράς του ο Τάσος Ιορδανίδης αρχικά... τη μούτζωσε και στη συνέχεια είπε: «Μπορεί να ήταν και καλύτερα».

 Στην επίσημη σελίδα του θεάτρου Άλφα ανέβηκε σχετικό βίντεο με τη λεζάντα να αναφέρει: «Όταν πας θέατρο φροντίζεις να κλείσεις το κινητό σου… πριν το ringtone σου, γίνει ο guest star της παράστασης». 

