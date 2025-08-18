Το αμύθητο ποσό που πουλήθηκε η καμένη έπαυλη της Πάρις Χίλτον στο Μαλιμπού

Το ρεκόρ της ακριβότερης πώλησης ακινήτου στις ΗΠΑ τον Ιούνιο κατέρριψαν η Πάρις Χίλτον και ο σύζυγός της, Κάρτερ Ρέουμ, των οποίων η βίλα στο Μαλιμπού καταστράφηκε στις πυρκαγιές και βγήκε στο σφυρί για 63 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με το insider.gr, τα ακίνητα στο Λος Άντζελες κυριάρχησαν στα charts των 10 πιο ακριβών κατοικιών που πωλήθηκαν τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Redfin. Πέντε από τα 10 κορυφαία σε πωλήσεις ήταν στην Καλιφόρνια, με τρία στο Μπέβερλι Χιλς, ένα στο Μπελ Ερ και ένα στο Άθερτον.

Η Νικόλ Πλάξεν, μεσίτρια της The Beverly Hills Estates, επεσήμανε ότι οι αγοραστές που εκτοπίστηκαν από τις πυρκαγιές παραμένουν οι μεγάλοι καταλύτες των αγοραπωλησιών πολυτελών ακινήτων στο Λος Άντζελες.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αυξανόμενη ζήτηση από ξένους αγοραστές, ιδίως από την Κίνα, τροφοδοτεί επίσης συμφωνίες στο Μπέβερλι Χιλς και το Μπελ Ερ.

«Βλέπω αυτή τη δυναμική να συνεχίζεται με βάση τη δραστηριότητα που καταγράφεται αυτή τη στιγμή. Δείχνουμε ασταμάτητα ακίνητα κάθε μέρα.

Το real estate στην ευρύτερη περιοχή έχει πάρει φωτιά» τόνισε και εξήγησε πως δύο κατοικίες που έχει προς πώληση έναντι 118 εκατ. δολαρίων στην οδό Μπελ Ερ και 68 εκατ. δολαρίων στην οδό Φλίκερ Γουέι έχουν προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον.

«Οι άνθρωποι δεν απλώς κοιτάζουν, αλλά υπογράφουν και δίνουν χρήματα» σημείωσε, εξηγώντας πως η Φλόριντα, η οποία συνήθως κυριαρχεί στις κορυφαίες λίστες, είχε τρία ακίνητα με τις 10 κορυφαία «πωλητήρια» τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ενός σπιτιού υψηλής ποιότητας στο Παλμ Μπιτς, αξίας 38,8 εκατ. δολαρίων.

Ακολουθούν τα υπόλοιπα 10 πιο hot ακίνητα που είναι διαθέσιμα στην αγορά των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Redfin:

71 Μπέβερλι Παρκ, Μπέβερλι Χιλς: Πωλήθηκε για 63,1 εκατ. δολάρια

55 E. Σαν Μαρίνο Δρ, Παραλία του Μαϊάμι: Πωλήθηκε για 46 εκατ. δολάρια

1742 Σ. Όσιαν Μπούλεβαρντ, Παλμ Μπιτς: Πωλήθηκε για 38,8 εκατ. δολάρια

9Γ. 54oς Δρόμος, Νέα Υόρκη: Πωλήθηκε για 38,2 εκατ. δολάρια

1806 Χάιγουέι, Γκλένμπουργκ: Πωλήθηκε για 37,5 εκατ. δολάρια

690 Άιλαντ, Παλμ Μπιτς: Πωλήθηκε για 33 εκατ. δολάρια

1120 Γουάλας Ριτζ, Μπέβερλι Χιλς: Πωλήθηκε για 32 εκατ. δολάρια

750 Λοσάν, Λος Άντζελες: Πωλήθηκε για 32 εκατ. δολάρια

1414 Ντόνχιλ Δρ, Μπέβερλι Χιλς, Καλιφόρνια: Πωλήθηκε για 32 εκατ. δολάρια

96 Ριτζ Βιου ΔΡ, Άθερτον, Καλιφόρνια: Πωλήθηκε για 31,8 εκατ. δολάρια