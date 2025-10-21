«Η CIA έφτιαξε τη woke agenda»: Ο Εμίρ Κουστουρίτσα μοιράστηκε τις «θεωρίες» του για κορονοϊό και AI

Ο σκηνοθέτης Εμίρ Κουστουρίτσα μίλησε χωρίς φραγμούς και σίγουρα χωρίς να Googlάρει οτιδήποτε, σε συνέντευξη που έδωσε στα Χανιά, αγγίζοντας κινηματογράφο, πολιτική, τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και τη...woke agenda και τον κορονοϊό.

Ο Ευρωπαίος κινηματογραφιστής παρευρέθηκε στην Κρητική πόλη για το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ενώ ειδική εκδήλωση προς τιμήν του θα γίνει την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ.

Ο Κουστουρίτσα, τοποθετούμενος για πολλά θέματα, δήλωσε κατά βάση «συντηρητικός αριστεριστής», αδιάφορος για την woke ατζέντα και κάλεσε τους νέους να κλείσουν το Νetflix και να πλησιάσουν πιο βιωματικά τον κινηματογράφο, όπως αναφέρει το zarpa.

Επαναστατικός Κουστουρίτσα: «Γευματίζω στο Κολωνάκι χωρίς security»

«Έχω την βαθειά πεποίθηση ότι ελευθερία σημαίνει ευτυχία. Είμαι 70 ετών και κάνω ό,τι θέλω στη ζωή μου. Δεν θα άλλαζα με τίποτα την θέση μου, ακόμα και αν μου έλεγαν να γίνω διευθυντής της μεγαλύτερης τράπεζας στον κόσμο ή ο πλουσιότερος άνθρωπος άνθρωπος στον κόσμο.

Θέλω να μπορώ να γευματίσω στο Κολωνάκι χωρίς security, να μπορώ να επιλέγω πού επιθυμώ να πάω και να μην πηγαίνω εκεί που δεν επιθυμώ» ανέφερε, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, όπου δήλωσε μάλιστα «εθισμένος στην Ελλάδα».

«Η CIA έφτιαξε τη woke agenda»

Αυτό που δημιουργεί αίσθηση είναι οι απόψεις του για τη woke κουλτούρα, και το ακροδεξιό αφήγημα της woke agendas, το οποίο φαίνεται να μην έχει εμπεδώσει πλήρως.

Απαντώντας σε μαθητές που του έκαναν ερωτήσεις όταν εκείνος υποστήριξε πως ο κόσμος είναι χωρισμένος ανάμεσα σε αυτούς που στηρίζουν το κίνημα woke και αυτούς που πιστεύουν στις παραδοσιακές αξίες, είπε:

«Η woke ατζέντα δημιουργήθηκε από την CIA, είναι μέρος ενός παγκόσμιου σχεδίου να ισοπεδώσει τους τοπικούς πολιτισμούς και να επιβάλει μια ομοιογένεια, κάτι που κάνει η αριστερά τα τελευταία 200 χρόνια.

Είναι μια κατασκευασμένη ατζέντα και όχι μια γνήσια, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει κατασκευαστεί για να διαλύσει τον θεσμό της οικογένειας και να δημιουργήσει ευάλωτα άτομα, εύκολα χειραγωγήσιμα από τις πολυεθνικές.

Οι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης θέλουν να ελέγχουν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Ο στόχος είναι η μείωση του πληθυσμού της γης. Δεν μπορεί να βάζεις διλήμματα σε ένα 10χρονο αγόρι για τη σεξουαλικότητά του. Να του δίνεις την δήθεν επιλογή να αποφασίσει αν είναι αγόρι ή κορίτσι ή… ζωάκι. Είναι fake!

Ακόμα κι εμένα που είμαι 70 χρονών, αν αρχίσεις να μου δίνεις τέτοιες επιλογές θα με βάλεις σε δίλημμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να εξερευνήσει την σεξουαλικότητά του.

«Αναζητούσαμε την πολυπολιτισμικότητα και τώρα όλος ο κόσμος παίζει το παιχνίδι της σεξουαλικής πολυμορφίας, δεν υποστηρίζεται από κάποιες Αρχές ούτε κάποια ιδεολογία.

Ο ορθόδοξος κόσμος θα επιβιώσει, αυτό μπορεί να μην είναι σημαντικό για τους υποστηρικτές της woke κουλτούρας αλλά για εμάς είναι. Αυτοί εξάλλου δεν ξέρουν αν υπάρχουν ή όχι.

Το Woke κίνημα είναι αντιφατικό από τη φύση του. Στις ΗΠΑ οι υποστηρικτές του έχουν ταυτιστεί πλέον με κάποιους εκτός ελέγχου αριστεριστές. Αριστερός δεν γίνεσαι με ρεκλάμες» ανέφερε μεταξύ άλλων για να καταλήξει λέγοντας ότι «δεν με ενδιαφέρει καθόλου η Woke ατζέντα», αφού απηύθυνε λόγο για αυτή.

Κουστουρίτσα για AI: «Κίνδυνος αν γίνει σοφότερη από εμάς»

Κληθείς να πάρει θέση για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Κουστουρίτσα σημείωσε: «Μπορεί να ξεχωρίσει η Τεχνητή Νοημοσύνη το καλό και το κακό; Να μας διδάξει το σωστό και το λάθος; Προφανώς δεν μπορούμε να εναντιωθούμε σε συσκευές που μας διευκολύνουν τη ζωή.

Πρέπει όμως να εναντιωθούμε στην πιθανότητα οι συσκευές να γίνουν σοφότερες από εμάς. Το επόμενα 1.000 χρόνια δεν θα αλλάξουν και πολλά… Θα αλλάξει ο τρόπος που πληρώνουμε σίγουρα. Για τον τρόπο που αναπαραγόμαστε; Ποιος ξέρει…

Άλλωστε, όπως τόνισε, έχει πλέον αποδειχτεί πως ο κορονοϊός, που προκάλεσε την πανδημία του COVID 19, δημιουργήθηκε σε εργαστήριο για να συνεχίσει λέγοντας… «Πρόβατα μη φοβάστε τον λύκο, τον βοσκό να φοβάστε».