Μια εφ' όλης της ύλης και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στον ΣΚΑΪ, το βράδυ της Παρασκευής.

Η λαμπερή παρουσιάστρια άνοιξε τα χαρτιά της και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πολύκροτη «κόντρα» της με τον Δημήτρη Παπανώτα, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από ένα πιθανό κοινό τηλεοπτικό τους μέλλον αλλά και την προσωπική επικοινωνία που είχαν πίσω από τις κάμερες.

Μιλώντας αρχικά για τη σχέση της με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή αλλά και την προοπτική μιας συνεργασίας με τον γνωστό δημοσιογράφο, η Ελένη Βουλγαράκη δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η Σταματίνα ήταν καθηγήτρια μου στη σχολή δημοσιογραφίας και έχω τέλεια σχέση μαζί της. Δεν ξέρω τώρα πως θα ήταν να συνυπάρχουμε τηλεοπτικά, αν και δεν θεωρώ ότι είναι και το πρώτο πρόβλημα του κόσμου αυτά τα πράγματα. Δεν είναι και το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας επειδή έγινε αυτός ο τσακωμός, που δεν ήταν και τσακωμός».

Στη συνέχεια, η ίδια πέρασε σε αποκαλύψεις για τη μεταξύ τους επικοινωνία, σημειώνοντας:

«Δεν συμφωνώ με τις απόψεις του Δημήτρη Παπανώτα. Αυτός δεν συμφωνεί με πράγματα που κάνω εγώ στη ζωή μου. Τι να γίνει τώρα; Μιλήσαμε, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι δεν το έθεσε έτσι. Δεν νομίζω ότι το έχει πει και ο ίδιος. Με πήρε για να μου πει ότι στενοχωρήθηκε που με στενοχώρησε, γιατί έχει μάθει ότι είμαι καλό παιδί».

«Αλλά σέβομαι ότι μπορεί να ‘χει κάποιες τέτοιες απόψεις. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τις δικές του, του Δημήτρη Παπανώτα, οποιουδήποτε» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εμφάνισης.

Τέλος, όσον αφορά το αν θα μπορούσαν ποτέ να μοιραστούν την ίδια τηλεοπτική στέγη, η Ελένη Βουλγαράκη άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα:

«Άμα τα φέρει η ζωή έτσι και συνεργαστούμε, δεν ξέρω πως θα ‘ναι αυτή η συνθήκη. Ποτέ μη λες ποτέ, προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε και να συνυπάρξουν κιόλας. Ότι δηλαδή θα βρεθούμε και θα αηδιάσουμε, δεν είναι τόσο τεταμένο το κλίμα. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε και πρόβλημα. Δεν ξέρω άμα με συμπαθεί ο άνθρωπος, απλά διαφέρουν οι απόψεις μας».