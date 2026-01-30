Το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο βίντεο για την Ελένη Βουλγαράκη από το ραδιόφωνο - Δάκρυσε στο τέλος

Η Ελένη Βουλγαράκη αποχαιρέτησε σήμερα Παρασκευή (30/1) τη ραδιοφωνική εκπομπή «Τα Κουνάβια», την οποία συμπαρουσίαζε μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη από το 2020 στον Music 89,2.

Με αφορμή την τελευταία της ημέρα στην εκπομπή, στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Instagram αναρτήθηκε ένα βίντεο στο οποίο ο χρόνος γύρισε πίσω στην πρώτη ημέρα πριν από 5,5 χρόνια όταν ξεκίνησε η εκπομπή και στην πορεία μας έδειξε μερικές από τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές της παρέας.

«Εις το επανιδείν "Λιοντάρι της Καστοριάς"», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης με τα like και τα σχόλια να πέφτουν «βροχή» και να μην είναι λίγοι οι φαν των «Κουναβιών» που έσπευσαν να γράψουν ότι η εκπομπή δεν θα είναι ίδια χωρίς την Ελένη Βουλγαράκη.

Υπενθυμίζουμε ότι τους τελευταίους μήνες η ραδιοφωνική παραγωγός μοίραζε τη ζωή της ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία αφού ο σύντροφός της, Φώτης Ιωαννίδης αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, γεγονός που προκάλεσε την κούρασή της.

Η ίδια ανακοίνωσε την αποχώρησή της το πρωί της Τρίτης (27/1) εξηγώντας πως «δεν πήγαινε άλλο... Δεν μπορώ να είμαι μια εδώ και μια εκεί».

Τη θέση της στα «Κουνάβια» θα πάρει η Μαρία Ένεζλη, η οποία την αντικαθιστούσε τις μέρες που απουσίαζε.