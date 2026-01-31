Συρίγος κατά Παπανώτα για το σχόλιο σε Βουλγαράκη - Ιωαννίδη: «Είναι ντροπιαστικό!»

Τόσο η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι» όσο και οι συνεργάτες της δεν έκρυψαν την αρνητική έκπληξη που τους προκάλεσε το σχόλιο του Δημήτρη Παπανώτα για τον Φώτη Ιωαννίδη και την Ελένη Βουλγαράκη.

Αφορμή για την αρχική τοποθέτηση του συνεργάτη της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν η απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να αφήσει την καθημερινή επιτυχημένη ραδιοφωνική εκπομπή «Τα κουνάβια» προκειμένου να είναι πιο ευέλικτη στο να ταξιδεύει κοντά στον αγαπημένο της Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπανώτας σχολίασε:«Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια. Γιατί λίγα χρόνια διαρκούν οι καριέρες. Πόσα χρόνια έχει, 10; Νερό περνάνε. Και έχω να αλλάξω χώρα, και σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο που έχει την καριέρα του και την παρατάει και σου φορτώνει και όλο αυτό, ενώ έχεις τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία…».

Η αντίδραση Χρηστίδου και Συρίγου

Παρακολουθώντας όσα ειπώθηκαν από τον Δημήτρη Παπανώτα Σίσσυ Χρηστίδου εξέφρασε ανοιχτά την ένστασή της:

«Προσπαθώ να καταλάβω. Ήθελα να το ξαναδώ για να καταλάβω τι τον έπιασε τον Δημήτρη. Αλήθεια δε μπορώ να καταλάβω, και σε σχέση με την Ελένη και το ίδιο. Προσπαθώ να δω μήπως κάτι δεν καταλάβαμε. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει και τσιλιμπούρδησε γιατί είναι κούκλες οι Πορτογαλέζες; Καταλαβαίνω ότι είναι χιουμοριστική η διάθεση αλλά είναι ένα πάρα πολύ άβολο χιούμορ για ένα κορίτσι.

Καταρχάς να πούμε ότι η Ελένη δεν πήγε στην Πορτογαλία. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ξέρουμε, γιατί η Ελένη είναι δικός μας άνθρωπος, ότι ένιωθε πολλή πίεση από όλο αυτό το πράγμα και ήθελε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία. Φυσικά και πηγαίνει στην Πορτογαλία, εκεί είναι το αγόρι της, είναι μια σοβαρή σχέση, αγαπιούνται πάρα πολύ και προσπαθούν όλο αυτό να το κάνουν να λειτουργήσει με απόσταση. Το να έχεις μια καθημερινή υποχρέωση, δεν άφηνε αυτό το περιθώριο στη σχέση αυτή.

Όλο το υπόλοιπο εμένα με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Όχι για την Ελένη, γενικά για την τοποθέτηση και για τον σύντροφό της με έκανε να νιώσω άβολα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το είπε αυτό ο Δημήτρης», είπε.

«Γιατί προσπαθούμε να το μαλακώσουμε. Είναι τραγικό να ακούγονται αυτά τα πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Είναι ντροπιαστικό. Μιλάει για μια κοπέλα που έκανε μια επιλογή να μένει όσο το δυνατόν περισσότερο με τον σύντροφό της. Είναι ντροπιαστικο, όχι άβολο» πρόσθεσε ο Νίκος Συρίγος.