Η Ρία Ελληνίδου, αποφάσισε να τρολάρει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τον σύντροφό της Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Φαίνεται πως το ζευγάρι είχε κανονισμένη μια σύντομη απόδραση στο βουνό, ωστόσο τα σχέδια τους ναυάγησαν, όπως λέει η τραγουδίστρια.

Στο κείμενο που συνοδεύει το story έγραψε για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Θα θες να τον βρεις… Μα δεν θα μπορείς… Ήπιε 3 μαργαρίτες εχθές και ναυάγησε… Ήθελε και πρωινή βόλτα στο βουνό. Ακόμα ροχαλίζει…».