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Η Ελληνίδου πειράζει τον σύντροφό της: «Ήπιε χθες 3 μαργαρίτες και ναυάγησε» - Η εκδρομή στο βουνό

Μάλλον δεν αντέχει το αλκόολ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, καθώς σύμφωνα με ανάρτηση της Ρίας Ελληνίδου «ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε».

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Ρία Ελληνίδου Σαφάρι
Ρία Ελληνίδου: Σαφάρι | @Ria Ellinidou - YouTube
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Η Ρία Ελληνίδου, αποφάσισε να τρολάρει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τον σύντροφό της Δημήτρη Αλεξάνδρου. 

Φαίνεται πως το ζευγάρι είχε κανονισμένη μια σύντομη απόδραση στο βουνό, ωστόσο τα σχέδια τους ναυάγησαν, όπως λέει η τραγουδίστρια.

Στο κείμενο που συνοδεύει το story έγραψε για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Θα θες να τον βρεις… Μα δεν θα μπορείς… Ήπιε 3 μαργαρίτες εχθές και ναυάγησε… Ήθελε και πρωινή βόλτα στο βουνό. Ακόμα ροχαλίζει…».

 

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