Η ενόχληση του Γιάννη Μπέζου με ερώτηση που δέχθηκε: «Δεν θα απαντήσω άλλες ερωτήσεις»

Ο Γιάννης Μπέζος συμμετείχε χθες Τετάρτη (17/9) στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση που πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο και μιλώντας στις κάμερες, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για μία ερώτηση που δέχθηκε.

«Είναι τόσο εμβληματικές αυτές οι μορφές, θα έλεγα ότι είναι σαν σφραγίδα πάνω στην πατρίδα και ευτυχώς που έχουμε και αυτά να μας σφραγίζουν και όχι μόνο την ανοησία, η οποία είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε τον ηθοποιό τι εννοεί ως «ανοησία», ο Γιάννης Μπέζος δεν έκρυψε την ενόχλησή του και περιορίστηκε στο να πει: «Δεν θα απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις».