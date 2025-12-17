Μενού

Η επόμενη Στιβ Τζομπς φορούσε πουέντ: Πώς η Λουάνα Λόπες Λάρα «έχτισε» μια αυτοκρατορία 11 δισ. δολαρίων στα 29 της

Σε ηλικία μόλις 29 ετών, η Λουάνα Λόπες Λάρα, είναι η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

«Μία μπαλαρίνα έγινε η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο». Αυτός είναι ένας από τους πολλούς τίτλους στα media που ίσως έχεις διαβάσει το τελευταίο διάστημα.

Ο λόγος για τη Λουάνα Λόπες Λάρα (Luana Lopes Lara), η οποία στα 29 της βρίσκεται μπροστά από ονόματα όπως η Κάιλι Τζένερ και η Τέιλορ Σουίφτ. Ακραίο. Επίσης, έχει εκθρονίσει ονόματα όπως η Λούσι Γκούο της Scale AI.

