Με έντονη συγκίνηση μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της, όταν αναφέρθηκε στη στενή της φίλη Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε τη βαθιά προσωπική στιγμή που έζησε την ημέρα που έμαθε πως είναι έγκυος - μια ημέρα που συνέπεσε με το απρόσμενο «ξύπνημα» της φίλης της από το κώμα, λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή.

Η ίδια περιέγραψε φορτισμένη πως δεν πρόλαβε να της ανακοινώσει τα χαρμόσυνα νέα και πως, τιμώντας τη μνήμη της, αποφάσισε να δώσει στην κόρη της το όνομα Αλεξάνδρα, μαζί με αυτό της πεθεράς της, Πολυξένης.

Η Κατερίνα Καινούργιου είπε : «Μου θύμισες και τη δικιά μου ιστορία που είπες για το δεύτερο όνομα, γιατί κι εγώ έχω πει ότι το παιδί μου θα πάρει το όνομα της πεθεράς μου που είναι Πολυξένη.

Την ημέρα που βγήκε η χοριακή, γιατί είχα κάνει το τεστ και ήταν θετικό, ήμουν στην Πάρο στο σπίτι μας και είπα στον άντρα μου ότι θα πάω να δώσω αίμα για την χοριακή.

Την ώρα που περίμενα, μιλούσα με την κολλητή μου που έχει φύγει από τη ζωή... Εκείνες ήταν οι τελευταίες μέρες της Αλεξάνδρας και με παίρνει ξαφνικά η αδερφή της τηλέφωνο, παρόλο που η Αλεξάνδρα ήταν σε κώμα, και μου λέει "η Αλεξάνδρα θέλει να σου μιλήσει". Ξύπνησε ξαφνικά και ήταν καλύτερα.

Μου λέει "Πού είσαι; Γιατί έχεις μέρες να με δεις;". Της λέω "Αγάπη μου, κοιμόσουν βαριά, ήμουν στην Πάρο, θα έρθω την Παρασκευή να σε δω, θέλω και κάτι να σου πω".

Μου λέει "τι;" και της είπα ότι θα την έπαιρνα σε λίγο. Κλείνουμε το τηλέφωνο, πήρα το αποτέλεσμα της χοριακής που ήταν θετικό και προσπαθούσα να το συνειδητοποιήσω, πέρασαν ώρες να το πω στον άντρα μου και όταν την ξαναπήρα το απόγευμα, είχε ξαναπέσει.

Ήταν το ξύπνημα που κάνει ο άνθρωπος λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα.

Οπότε το παιδί μου με το καλό θα το πω Πολυξένη - Αλεξάνδρα. Νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή μου έφερε το χαρμόσυνο και δεν μπόρεσα να το μοιραστώ. Είπα στην αδερφή της να της το πει στο αυτί και ότι θα το καταλάβει».