Η Ιωάννα Πηλιχού δεν διαπραγματεύεται πια στη ζωή της την τοξικότητα - Συνέντευξη στο JennyGr

Η Ιωάννα Πηλιχού, ανάμεσα σε παραστάσεις, διδασκαλία και περιοδείες, βρέθηκε στα γραφεία του JennyGr και συζητήσαμε για τη ζωή και την πορεία της, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Ιωάννα Πηλιχού
H ηθοποιός, Ιωάννα Πηλιχού | jenny.gr
Η Ιωάννα Πηλιχού είναι μια ηθοποιός με πολυσχιδή καριέρα, που έχει αφήσει το στίγμα της στην ελληνική τηλεόραση και στο θέατρο. Από τη διαχρονική επιτυχία της σειράς «Ευτυχισμένοι Μαζί», που συνεχίζει να γοητεύει το κοινό δεκαοκτώ χρόνια μετά την πρώτη προβολή, μέχρι τους ρόλους της στο θέατρο, διατηρεί σταθερή αφοσίωση στην τέχνη της, συνδυάζοντας ευαισθησία, πειθαρχία και μια ασίγαστη δίψα για εξέλιξη.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
 

