Ένα ακόμη φόρεμα της Νταϊάνα δημοπρατείται και όποιος το αποκτήσει θα έχει ένα τρομερά εντυπωσιακό κομμάτι στην ντουλάπα του. Η ιστορία του φορέματος είναι ιδιαίτερη, έτσι όπως ακριβώς ήταν και η ιδιοκτήτριά του.

Η Νταϊάνα φορούσε ένα ρούχο περισσότερες από μία φορά before it was cool, και αυτό ακριβώς συνέβη και με την εντυπωσιακή ασπρόμαυρη τουαλέτα Murray Arbeid.

Η ιστορία πίσω από το φόρεμα που «έκανε» την Νταϊάνα, «Πριγκίπισσα του Λαού»

Η πρώτη φορά ήταν το 1985, στα 21α γενέθλια του πρίγκιπα Edward στο κάστρο Ουίνδσορ, σε έναν χορό με θέμα «Μία βραδιά μέσα στο καλοκαίρι».

Μία εμφάνιση που έμεινε αξέχαστη, κυρίως γιατί το ίδιο ρούχο φορούσε και το party animal, Natasha Fairweather.

«Όταν πρόσεξα ότι η Νταϊάνα και ο Κάρολος ανέβηκαν στη σκηνή, πήγα και χόρεψα πολύ κοντά τους για να με δουν. Ο Κάρολος με έδειξε και εκείνη γέλασε. Προφανώς, και δεν έγινε θέμα» διηγήθηκε η Fairweather στη Vogue. Γιατί αυτή ήταν η Νταϊάνα μας. Απλή και χαλαρή.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως ήταν το ότι αυτό το ρούχο φορέθηκε ξανά από την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, και μάλιστα λίγο καιρό μετά. Τον Δεκέμβριο του 1985, το φόρεσε σε ένα ακόμη επίσημο event, συνδυάζοντάς το με ζαφείρια, διαμάντια, μαύρα γάντια και λευκά φτερά.

«Ήταν ένα ρούχο που μπορούσαν να αγοράσουν πολλοί άνθρωποι. Έκανε αυτό που θα έκαναν όσες γυναίκες αγοράζουν ρούχα. Δεν το παίρνουν για να το βάλουν μόνο μία φορά. Την πρώτη φορά που το φόρεσε, υπήρχε μία γυναίκα με το ίδιο ρούχο, αλλά αυτό δεν την απέτρεψε στιγμή» είπε η Cynthia Houlton, επικεφαλής του οίκου δημοπρασίας Sotheby's.

Δεν ήταν εξάλλου τυχαίο που αποκαλείτο η «Πριγκίπισσα του Λαού». Στήριζε πάντα τους Βρετανούς σχεδιαστές, ειδικά τους νέους και έκανε ό,τι θα έκανε κάθε κανονική γυναίκα, πράγμα που της στοίχισε με πολλούς τρόπους. Αφού λοιπόν φόρεσε αυτό το ρούχο δύο φορές, το δώρισε σε φιλανθρωπικό οργανισμό και τώρα βρίσκεται στα χέρια του μεγαλύτεροι οίκου δημοπρασίας του Λονδίνου.

Το κοινό με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα κλείσει στις 14 Σεπτεμβρίου, όπου και θα πωληθεί. Εκεί βρίσκεται και το γνωστό πουλόβερ της με προβατάκια, που βρήκε κατά λάθος σε ένα μπαούλο από τη σχεδιάστριά του, 40 χρόνια μετά.

Εκτός από τα κομμάτια της Νταϊάνας, θα είναι διαθέσιμο και το Bird of Paradise, το αξεσουάρ που έβαλε η Carrie Bradshaw στον γάμο που δεν έγινε με τον Mr. Big, στην πρώτη ταινία, αλλά και στον 2ο κύκλο του And Just Like That. Τιμή εκκίνησης είναι οι 70 χιλιάδες βρετανικές λίρες.