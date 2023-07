Η κατάρα του Χόλιγουντ - Διάσημοι ηθοποιοί που πέθαναν νωρίς

Ήταν ταλαντούχοι, απόλυτα επιτυχημένοι και κυρίως νέοι. Το Reader κάνει ένα αφιέρωμα στους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, που έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή, σε νεαρή ηλικία. Αρκετοί από αυτούς, στο απόγειο της καριέρας τους -για κάποιον απρόσμενο λόγο- έφυγαν τελικά από τη ζωή..

Τζιν Χάρλοου - 7 Ιουνίου 1937

Η Τζιν Χάρλοου ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου και σύμβολο του σεξ κατά τη δεκαετία του 1930. Η καριέρα της ξεκίνησε αφού υπέγραψε συμβόλαιο με τον σκηνοθέτη και παραγωγό Χάουαρντ Χιουζ, ο οποίος της προσέφερε τον πρώτο της σημαντικό ρόλο στην ταινία του 1930 Άγγελοι της κολάσεως (Hell's Angels), μετά από την οποία όμως ακολούθησε μια σειρά αποτυχημένων ταινιών (όπως Ο εχθρός της κοινωνίας (Public Enemy, 1931) με τον Τζέιμς Κάγκνεϊ και Ξανθός Πειρασμός (Platinum Blonde, 1931) του Φρανκ Κάπρα) μέχρι και τη στιγμή που υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρία παραγωγής Metro-Goldwyn-Mayer.

Για λογαριασμό της Metro η Χάρλοου γύρισε μια σειρά από επιτυχημένες ταινίες όπως: Μια γυναίκα πειρασμός (Red Dust, 1932), Δείπνο στις οκτώ (Dinner at Eight, 1933), Μες την αγκαλιά του (Hold Your Man, 1933), Κυνηγημένη πεταλούδα (Reckless, 1935), Γάμος με επιφυλάξεις (Libeled Lady, 1935) και Σούζι (Suzy, 1936). Η Χάρλοου συμπρωταγωνίστησε με τους: Σπένσερ Τρέισι, Κλαρκ Γκέιμπλ και Γουίλιαμ Πάουελ.

Η δημοτικότητά της απείλησε και σύντομα ξεπέρασε εκείνες των Τζόαν Κρόφορντ και Νόρμα Σίρερ, που ήταν συνάδελφοί της στην Metro-Goldwyn-Mayer. Κατά τα μέσα της δεκαετίας του '30 ήταν μια από τις διασημότερες ηθοποιούς στον κόσμο. Ήταν γνωστή ως Η ξανθή σεξοβόμβα ή Ξανθιά πλατίνα.

Πέθανε το 1937, από νεφρική ανεπάρκεια ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας Σαρατόγκα (Saratoga), η οποία ολοκληρώθηκε με τη χρήση σωσία της Χάρλοου και προβλήθηκε ένα μήνα μετά το θάνατο της ηθοποιού. Το 1999, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατέταξε στην 22η θέση στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες σταρ όλων των εποχών.

Τζέιμς Ντιν - 30 Σεπτεμβρίου 1955

Ο Τζέιμς Μπάιρον Ντιν (James Byron Dean, 8 Φεβρουαρίου 1931 - 30 Σεπτεμβρίου 1955) ήταν ένας Αμερικανός ηθοποιός. Θεώρειται ένα πολιτιστικό είδωλο της εφηβικής επανάστασης και της κοινωνικής αποξένωσης, όπως εκφράζεται και στον τίτλο της πιο διάσημης ταινίας του, Επαναστάτης Χωρίς Αιτία (1955), στην οποία πρωταγωνιστεί ως τον προβληματισμένο έφηβο, Τζιμ Σταρκ.

Οι άλλοι δύο ρόλοι που εκτόξευσαν και καθόρισαν την καριέρα και δόξα του ήταν αυτός του μοναχικόυ Καλ Τρασκ, στην ταινία Ανατολικά της Εδέμ (1955), και αυτός του Jett Rink, στην ταινία Ο Γίγας (1956). Η διαχρονική φήμη και δημοτικότητα του οφείλονται μόνο σε αυτές τις τρεις ταινίες.

Η επιτυχία του Ντιν δεν κράτησε για πολύ, καθώς βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο αυτοκίνητό του, κοντά στο Χολάμ της Καλιφόρνια, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας της Καλιφόρνια που έχουν δημοσιευτεί, ένας φοιτητής πανεπιστημίου ήταν ο υπεύθυνος για το θανατηφόρο τροχαίο καθώς μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του γνωστού ηθοποιού.

Ο Τζέιμς Ντιν πέθανε σε ηλικία μόλις 24 ετών, έχοντας ελάχιστη αλλά ιδιαιτέρως σημαντική παρουσία, στο χώρο της υποκριτικής και του κινηματογράφου. Επιπλέον, κατάφερε να δημιουργήσει ένα θρύλο γύρω από το όνομα του και να παραμένει μέχρι και σήμερα μια από τις σπουδαιότερες και πιο αινιγματικές μορφές της αμερικανικής κουλτούρας. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου τον έχει κατατάξει 18ο στη λίστα με τους 25 μεγαλύτερους σταρ όλων των εποχών.

Μπρους Λι - 20 Ιουλίου 1973

Ο Μπρους Λι (πραγματικό όνομα: Λι Τζουν-φαν, Lee Jun-fan) (Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, 27 Νοεμβρίου 1940 - Χονγκ Κονγκ, 20 Ιουλίου 1973) ήταν Αμερικανός - με καταγωγή από το Χονγκ Κονγκ - ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, συγγραφέας, φιλόσοφος και δάσκαλος πολεμικών τεχνών Κινεζικής καταγωγής. Καταγόταν από το Χονγκ Κονγκ, ενώ αργότερα πήρε την αμερικανική υπηκοότητα. Υπήρξε ο ιδρυτής της πολεμικής τέχνης Τζιτ Κουν Ντο (Jeet Kune Do).

Διεθνώς είναι αναγνωρισμένος ως ο κορυφαίος δάσκαλος πολεμικών τεχνών του 20ού αιώνα. Το γεγονός ότι έπαιξε σε έξι κινηματογραφικές ταινίες, τον καθιέρωσε στην συνείδηση του κόσμου ως διαχρονικό πρότυπο, όντας ένας από τους επιτυχέστερους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Στις 10 Μαΐου του 1973, ο Λι κατέρρευσε κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Ο κίτρινος πράκτωρ του Χονγκ Κονγκ», της Γκόλντεν Χάρβεστ στο Χονγκ Κονγκ.

Υποφέροντας από πονοκεφάλους και σπασμούς, οδηγήθηκε αμέσως στο Βαπτιστικό Νοσοκομείο του Χονγκ Κονγκ, όπου εκεί οι γιατροί διέγνωσαν εγκεφαλικό οίδημα. Έτσι, οι γιατροί του χορήγησαν μαννιτόλη ώστε να αποφευχθεί το πρήξιμο. Τελικά ο πονοκέφαλος και το εγκεφαλικό οίδημα, από την πρώτη του κατάρρευση, τον οδήγησε σε μια επανάληψη της πρώτης με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Στις 20 Ιουλίου του 1973, ο Λι ήταν στο Χονγκ Κονγκ όπου δείπνησε με τον αστέρα του Χόλιγουντ Τζορτζ Λέιζενμπι με τον οποίο είχε πρόθεση να κάνει μια ταινία. Σύμφωνα με την Λίντα Κάντγουελ, ο Λι συνάντησε τον παραγωγό Ρέιμοντ Τσόου στις 14:00 στο σπίτι τους για να συζητήσουν για να ανακατασκευή της ταινίας «Το Παιχνίδι του Θανάτου». Και οι δύο δούλεψαν μέχρι τις 16:00 και μετά πήγαν στο σπίτι μιας συναδέλφου του, Μπέτι Τινγκ Πέι, η οποία ήταν μια ηθοποιός της Ταϊβάν.

Οι τρεις τους πήγαν να παραδώσουν το σενάριο στο σπίτι της Τινγκ και μετά ο Τσόου έφυγε για να πάει σε ένα επαγγελματικό δείπνο[67][68]. Μετά από λίγο ο Λι αισθάνθηκε πονοκέφαλο και η Τινγκ του έδωσε ένα αναλγητικό (παυσίπονο), Equagesic, το οποίο περιείχε και ασπιρίνη και ηρεμιστικό. Γύρω στις 19:30 πήγε στην κρεβατοκάμαρα της συναδέλφου του να κοιμηθεί. Όταν ο Λι δεν πήγε στο επαγγελματικό δείπνο, ο Ρέιμοντ Τσόου πήγε στο διαμέρισμα, αλλά δεν μπορούσε να ξυπνήσει τον Λι. Έτσι, κάλεσε έναν γιατρό, ο οποίος προσπαθούσε επί δέκα λεπτά να επαναφέρει το σώμα του εν ζωή, πριν αποσταλεί το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Βασίλισσας Ελισάβετ. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο, ο Λι ήταν ήδη νεκρός στην ηλικία των 32 χρονών.

Δεν υπήρξε κανένας ορατός εξωτερικός τραυματισμός, ωστόσο σύμφωνα με την κατάθεση της αυτοψίας, ο εγκέφαλος του Λι είχε διογκωθεί σημαντικά, δηλαδή από τα 1.400 στα 1575 γραμμάρια ( δηλαδή αύξηση κατά 13%). Στην αυτοψία βρέθηκε όντως το φάρμακο Equagesic στο σώμα του.

Στις 15 Οκτωβρίου του 2005, ο Τσόου δήλωσε σε μια συνέντευξή του πως ο Λι πέθανε από μια αλλεργική αντίδραση στο ηρεμιστικό, το οποίο ήταν το κύριο συστατικό του Equagesic, το οποίο, όπως δήλωσε και ο Τσόου είναι ένα κύριο συστατικό των παυσίπονων. Οι γιατροί ανακοίνωσαν επισήμως πως ο θάνατος του Μπρους Λι ήταν ένα ατύχημα.

Η σύζυγός του, όπως αναφέρει η Wikipedia, μετά τον θάνατό του, επέστρεψε στη γενέτειρά της, Σιάτλ και τον έθαψε στο Κοιμητήριο Λέικβιου, νούμερο 276. Στην κηδεία του, 31 Ιουλίου του 1973, παραβρέθηκαν οι Τάκι Κιμούρα, Στιβ ΜακΚουίν, Τζέιμς Κόμπερν, Τσακ Νόρρις, Τζορτζ Λάντζεμπαϊ, Νταν Ινοσάτο, Πήτερ Τσιν και ο αδελφός του Λι, Ρόμπερτ.

Μπρίτανι Μέρφι - 20 Δεκεμβρίου 2009

Ήταν 20 Δεκεμβρίου 2009 όταν η ηθοποιός Μπρίτανι Μέρφι βρέθηκε νεκρή μέσα στην μπανιέρα του σπιτιού της. Τη βρήκε αναίσθητη και γυμνή η μητέρα της, η οποία της έδωσε τις πρώτες βοήθειες, κάλεσε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. «Μαμά, δεν νιώθω καλά, νομίζω ότι πεθαίνω. Σ' αγαπώ πολύ» φέρεται να είπε λίγο πριν πεθάνει.

Για πολλά χρόνια παρέμενε μυστήριο η αιτία του θανάτου της, ενώ είχε κυκλοφορήσει και ένα σενάριο ότι τη δολοφόνησε η μητέρα της, Μάλιστα υπήρχαν και δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο θάνατος της Μπρίτανι Μέρφι οφειλόταν σε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, όπως αναφέρει και η Daily Mail, είχε χάσει πολλά κιλά, γεγονός που έκαναν πολλούς να θεωρήσουν ότι έκανε χρήση κοκαΐνης. Οι τοξικολογικές εξετάσεις όμως επιβεβαίωσαν πως η 32χρονη ήταν απολύτως καθαρή.

Χιθ Λέτζερ - 22 Ιανουαρίου 2008

Ο Χιθ Λέτζερ (Heathcliff Andrew "Heath" Ledger, 4 Απριλίου 1979 - 22 Ιανουαρίου 2008) ήταν Αυστραλός ηθοποιός, βραβευμένος με όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου για την ταινία Σκοτεινός Ιππότης.

Ο θάνατος του 28χρονου αμερικανού ηθοποιού σόκαρε το Χόλιγουντ, και μαζί του ολόκληρο τον πλανήτη. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν «ακούσια δηλητηρίαση από φαρμακευτική αγωγή». Η οικογένειά του που παρέλαβε το Όσκαρ για τον υπέροχο Joker του στο The Dark Knight μετά τον θάνατό του μας χάρισε έναν από τους πιο συγκινητικούς οσκαρικούς λόγους όλων των εποχών.

Γεννήθηκε στο Περθ. Απέκτησε μία κόρη, την Ματίλντα Ρόουζ (Matilda Rose), η οποία είναι καρπός της σχέσης του με την Μισέλ Ουίλιαμς (Michelle Williams). Είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία Το Μυστικό του Brokeback Mountain, ταινία για την οποία προτάθηκε για πρώτη φορά για Βραβείο Όσκαρ το 2005. Τον Σεπτέμβριο του 2007 έγινε γνωστό επίσημα ότι έχουν χωρίσει.

Από τον Νοέμβριο του 2007, ο Χιθ Λέτζερ αντιμετώπιζε διάφορα και παρατεταμένα προβλήματα υγείας, χωρίς να μπορεί να βρει τα αίτια έτσι ώστε να τα αντιμετωπίσει. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μανχάταν στις 22 Ιανουαρίου 2008.

Οι αστυνομικοί που έκαναν είσοδο στο διαμέρισμα του στο Σόχο το 2008 διαπίστωσαν ότι το είχε μετατρέψει σε έναν "ναό", καθώς ήθελε να εμβαθύνει πολύ στο ρόλο του Τζόκερ.

Ο θάνατός του αποδόθηκε σε δηλητηρίαση από την ταυτόχρονη κατάποση παυσίπονων, αγχολυτικών και υπνωτικών χαπιών και θεωρήθηκε ατύχημα και όχι αυτοκτονία ή θάνατος από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών, όπως έδειχναν οι αρχικές ενδείξεις. Συγκεκριμένα, ο θάνατος του Λέτζερ επήλθε έπειτα από τη λήψη υψηλών δόσεων του οπιοειδούς αναλγητικού OxyContin, των αγχολυτικών Valium και Xanax και των υπνωτικών Restoril και Unisom.

Ο Χιθ Λέτζερ, τo 1996, πρωταγωνίστησε στην δραματική σειρά Sweat, ενώ το 1997 έπαιξε σε δύο τηλεοπτικές σειρές, στη σαπουνόπερα Home and Away και στην υποψήφια για Έμμυ δραματική σειρά The Roar.

Ο Λέτζερ αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά ηθοποιό στην ιστορία του θεσμού των όσκαρ, που κατάφερε να κερδίσει το πολυπόθητο αγαλματίδιο μετά το θάνατό του. Ο πρώτος ήταν ο Πίτερ Φιντς το 1976 για την ταινία "Το δίκτυο" (The Network).