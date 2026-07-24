Η Κέλλυ Κελεκίδου συνάντησε τον Μπρούνο Μαρς στο Μιλάνο: Το φωτογραφικό στιγμιότυπο που ενθουσίασε

Μια ξεχωριστή και αξέχαστη εμπειρία είχε την ευκαιρία να ζήσει η Κέλλυ Κελεκίδου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Ιταλία. Η δημοφιλής Ελληνίδα τραγουδίστρια ταξίδεψε στο Μιλάνο για να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη συναυλία του διεθνούς σουπερστάρ Μπρούνο Μαρς, ο οποίος βρέθηκε στην ιταλική πόλη στο πλαίσιο της περιοδείας του «The Romantic Tour».

Ωστόσο, η βραδιά επιφύλασσε μια ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη για την ίδια, καθώς κατάφερε να γνωρίσει από κοντά τον Αμερικανό σταρ και να φωτογραφηθεί μαζί του.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της σπάνιο υλικό και βίντεο από το εκρηκτικό μουσικό σόου, αλλά και στιγμιότυπα από τις βόλτες της στους γραφικούς δρόμους του Μιλάνου.

Συγκινημένη από τη συναισθηματική φόρτιση της βραδιάς, συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα ζεστό μήνυμα:

«Αντίο Μιλάνο. Μπρούνο Μαρς, ευχαριστούμε για τη μοναδική αυτή εμπειρία. Υπάρχουν συναυλίες που τις θυμάσαι… και υπάρχουν βραδιές που τις ζεις με τους δικούς σου ανθρώπους και μένουν για πάντα στην καρδιά σου».