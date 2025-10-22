Η Κίρα Νάιτλι αποκάλυψε τον λόγο που οι παπαράτσι την φώναζαν τσ***α

Η Κίρα Νάιτλι έγινε παγκοσμίως γνωστή στα 18 της, όταν πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής. Η καριέρα της εκτοξεύτηκε και οι ρόλοι που ακολούθησαν στη συνέχεια, σημείωσαν επιτυχία. Η ηθοποιός ήταν πολύ επιλεκτική με τις παραγωγές που πρωταγωνιστούσε κι αυτό της βγήκε σε καλό. Η τελευταία της ταινία, The Woman in Cabin 10, είναι διαθέσιμη στο Netflix.
