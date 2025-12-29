Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου

Η Μαίρη Συνατσάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Fipster και αποκάλυψε μεταξύ άλλων τον λόγο για τον οποίο έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου από το Instagram.

Από αυτά που σημειώνει στο βίντεο φέρεται να την ενόχλησε ο τρόπος με τον οποίο η Κατερίνα Καινούργιου και οι συντελεστές της εκπομπής της χειρίστηκαν την εγκυμοσύνη της.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «ήμουν έξι μηνών έγκυος και είδα την ΚατΚεν και την τότε παρέα της να λέει "εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν πως νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη"».

«Και είμαι εγώ στον καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά» πρόσθεσε η Μαίρη Συνατσάκη.

Η ίδια, μάλιστα, σημείωσε ότι «τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η ΚατΚεν "εεε, άβολο αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν"».

«Και είμαι σε μια φάση, γιατί; Γιατί το έπαιξες, γιατί το έκανες, γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω εγώ μαζί τους; Ξέρεις τις έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρει σε αυτή την θέση; Και έγινε το unfollow» κατέληξε η Μαίρη Συνατσάκη