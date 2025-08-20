Μια προσωπική εμπειρία μοιράστηκε δημόσια η Μαρία Αντωνά, μέσα από την εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα, με αφορμή πρόσφατο περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου οδηγός ταξί φέρεται να οδήγησε γυναίκα σε απομονωμένο σημείο με σκοπό να ασελγήσει εις βάρος της.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, αποκάλυψε πως και η ίδια είχε πέσει θύμα παρενόχλησης πριν αρκετά χρόνια, όταν βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη.

«Μου έχει τύχει εμένα, πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει ταξί από τον δρόμο, τότε δεν ήταν πολύ διαδεδομένες οι εφαρμογές ή το να καλέσεις ένα ραδιοταξί. Με είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο ταξί και αντί να με αφήσει στο σπίτι μου, είχε φτάσει κοντά στην κορυφή του βουνού. Τυχαίνει αυτό το πράγμα», εξομολογήθηκε η Μαρία Αντωνά.

Η Αντωνά δεν παρέλειψε να τονίσει πως το περιστατικό συνέβη σε εποχή που οι εφαρμογές ταξί δεν ήταν ευρέως διαδεδομένες, γεγονός που καθιστούσε τις μετακινήσεις πιο ευάλωτες.