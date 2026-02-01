Η Μαρικέλλυ του Big Brother καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της - «Με κοπάνησε»

Με αναφιλητά και σε ιδιαίτερα φορτισμένη κατάσταση η 21χρονη πρώην παίκτρια του Big Brother Μαρικέλλυ κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό της από τον σύντροφό της. Όπως μετέφερε μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok δεν ήταν η πρώτη φορά που δέχτηκε κακοποιητική συμπεριφορά από εκείνον.

Επιπλέον, η παίκτρια ανέφερε ότι αντιμετωπίζει κατάθλιψη μετά το ριάλιτι και ότι ο σύντροφός της αρχικά τη στήριζε

Μαρικέλλυ: «Κάθε κοπέλα που περνάει κάτι τέτοιο να τρέξει μακριά»

Στο βίντεο η Μαρικέλλυ περιγράφει: «Εδώ και αρκετό καιρό βιώνω κατάθλιψη μετά το παιχνίδι που είχα πάει και δίπλα μου σε όλο αυτό είχα το αγόρι μου, αλλά δυστυχώς το αγόρι μου με κοπάνησε. Με είχε κοπανήσει μια φορά, το είχαμε λήξει, τον είχα χτυπήσει κι εγώ πίσω. Μου είχε σκάσει ένα χαστούκι, μου είχε ματώσει τα χείλη. Χωρίζαμε, τα βρίσκαμε και είχαμε πει τώρα ότι κάναμε μια νέα αρχή.

Του είπα ότι “έχω ένα γύρισμα αύριο”, σε ένα σπίτι, και αυτός αποφάσισε να μου πει “πήγαινε φάε καμιά π@@@, σήκω φύγε”. Και του λέω “ναι, ναι, πάω να γα@@@” και μου έσκασε μέσα στα μούτρα μία και αυτό ήταν το τέλος. Γιατί όσο και να μου έχει σταθεί, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να με χτυπάει, ούτε να κάθομαι σε αυτά και να τα υπομένω.

Οπότε, αν είσαι σαν εμένα, αν έχεις περάσει κάτι σαν εμένα, απλά φύγε. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ φορτισμένη, γιατί μόλις έφυγα από εκεί. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά αυτή είναι η αληθινή πλευρά που δε βλέπετε, γιατί εσείς βλέπετε μόνο τις χαρούμενες στιγμές. Ένιωσα πως θέλω να σας τα πω και κάθε κοπέλα που περνάει κάτι τέτοιο να φύγει, να τρέξει μακριά από αυτό».