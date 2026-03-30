«Η Μαρινέλλα πέθανε πάνω στη σκηνή, ας μην κρυβόμαστε»: Τι είπε ο Κώστας Τσουρός για τη μεγάλη ερμηνεύτρια

Η Μαρινέλλα άφησε φτωχότερο το ελληνικό τραγούδι μετά τον θάνατό της, με τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και το κοινό να την αποχαιρετούν με λόγια σεβασμού και αγάπης.

Μέσα από το ΣΚΑΙ, ο Κώστας Τσουρός αναφέρθηκε μέσα σε εμφανή συγκίνηση στη σπουδαία ερμηνεύτρια, επιχειρώντας να αποτυπώσει το μέγεθος της απώλειας. Στην εκπομπή πρόβαλε και ένα βίντεο - αφιέρωμα για την αξέχαστη τραγουδίστρια.

Στην έναρξη της εκπομπής, ο παρουσιαστής είπε για το κλίμα που επικρατεί. «Από προχθές, σχεδόν όλη η Ελλάδα πενθεί, με την απώλεια της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού», είπε.

«Η Μαρινέλλα πέθανε πάνω στη σκηνή»

«Η Μαρινέλλα τόλμησε, τόλμησε πολλά, άνοιξε δρόμους και γενικότερα άλλαξε τη διασκέδαση στην Ελλάδα», ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μοιραία βραδιά στο Ηρώδειο, που σημάδεψε την πορεία της.

«Ουσιαστικά, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η Μαρινέλλα έφυγε πριν ενάμιση χρόνο, εκείνη τη μοιραία νύχτα στο Ηρώδειο», είπε.

Και συνέχισε: «Έφυγε όρθια, έφυγε όπως ήθελε, όπως της άρμοζε και όπως ήταν το όνειρο του κάθε καλλιτέχνη, να πεθάνει πάνω στη σκηνή».

