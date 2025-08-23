Μενού

Η Νατάσσα Μποφίλιου ποζάρει με μπικίνι στη Φολέγανδρο: «Αγαπημένο μέρος»

Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές της στη Φολέγανδρο, μεταξύ των οποίων και μια φωτογραφία στην οποία φοράει μπικίνι.

Η Νατάσσα Μποφίλιου βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Χρήστο Κορτσέλη και φίλους τους στη Φολέγανδρο και η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί με τους followers της στιγμές από τις διακοπές τους. 

Μεταξύ των φωτογραφιών που ανέβασε η Νατάσσα Μποφίλιου στο προφίλ της ήταν και μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει με μπικίνι στην παραλία, ενώ έγραψε στη λεζάντα: «Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι. Όσα είναι μπροστά. Όλα είναι».

