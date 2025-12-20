Η πόλη που μαζεύει τις πιο σέξι γυναίκες: Dua Lipa, Ana de Armas και Kardashians στα ίδια μπαράκια

Εδώ και χρόνια, αυτή η πόλη είναι «προσκύνημα» για μερικές από τις πιο σέξι γυναίκες στον κόσμο, και δεν το λέμε εμείς, αλλά πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη για τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν το πιο σέξι γυναικείο προφίλ το 2025.

Η ομάδα του PlayersTime διεξήγαγε μια ανάλυση των λιστών Hot 100 του περιοδικού Maxim από το 2016 έως το 2025. Στη συνέχεια, τα δεδομένα οργανώθηκαν σε βασικές κατηγορίες: ηλικία, ύψος, χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών, χαρακτηριστικά προσώπου, σωματότυπος και άλλα.

Τα πιο σταθερά επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά σε κάθε κατηγορία εντοπίστηκαν για να δημιουργηθεί το πιο σέξι γυναικείο προφίλ το 2025.

Πού συρρέουν οι πιο σέξι γυναίκες

Η ανάλυση αποκαλύπτει ένα ξεχωριστό προφίλ της πιο ελκυστικής γυναίκας για το 2025: σκούρα μάτια, μακριά σκούρα μαλλιά και μέτριο έως ψηλό ανάστημα περίπου 1,72 εκ, όπως γράφει το Mallorca Daily Bulletin.

Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλές από τις κορυφαίες διασημότητες του σήμερα αντικατοπτρίζουν αυτό το αναδυόμενο ιδανικό. Μεταξύ των αστέρων που είναι σε τάση το 2025 είναι η Dua Lipa, η Emily Ratajkowski, η Kendall Jenner και η Ana de Armas και όλες τους επισκέπτονται τακτικά τη Μαγιόρκα.

Τι έχουν κοινό όλες αυτές οι «πρώτες κυρίες» του Χόλιγουντ; Έχουν τη Μαγιόρκα της Ισπανίας ως σταθερό αγκυροβόλι, ειδικά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Αυτό το καλοκαίρι, η Βρετανίδα ποπ σταρ Dua Lipa χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υποστηρίξει ότι οι Βαλεαρίδες Νήσοι είναι ο αγαπημένος της προορισμός διακοπών.

Η τραγουδίστρια ανέβασε ένα άρθρο στον ιστότοπο Instagram της, στο οποίο έκανε κριτική για τα καλύτερα καταλύματα διακοπών στη Μαγιόρκα, τη Μενόρκα, την Ίμπιζα και τη Φορμεντέρα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, η Lipa δείπνησε με τις «αδελφές» της με θέα την Κάλα Ντέγια. Για την περίσταση, η καλλιτέχνης φόρεσε ένα μαύρο τριγωνικό μπικίνι και μια μακριά φούστα στο ίδιο χρώμα.

Η Βρετανίδα τοπ μόντελ και ηθοποιός Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στον κόσμο. Γεννήθηκε στο Λονδίνο από Αμερικανούς γονείς και μεγάλωσε στο Σαν Ντιέγκο, αλλά πέρασε πολλά από τα καλοκαίρια της στη Μαγιόρκα.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψής της στο νησί, βρέθηκε και αυτή στην Κάλα Ντέγια και δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - έχει πάνω από 30 εκατομμύρια ακόλουθους μόνο στο Instagram.

Και οι αδερφές Καρντάσιαν είναι τακτικοί επισκέπτες της Μαγιόρκα, και μάλιστα αρκετά μέλη της οικογένειας. Αν και θα μπορούσαν να ταξιδέψουν οπουδήποτε στον κόσμο για να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν, η Κρις και οι δύο μικρές κόρες της επέλεξαν τη Μαγιόρκα. Η μητριάρχης της οικογένειας εθεάθη με την Κάιλι και την Κένταλ στο Ντέγια.

Ακόμα και ο Τομ Κρουζ εθεάθη στο ειδυλλιακό θέρετρο σε διάφορες περιστάσεις πέρυσι για να εξερευνήσει τοποθεσίες για μια νέα ταινία, φενώ δεν έχασε ευκαιρία να περάσει χρόνο με την πρώην «Bond Girl», αγαπημένη της πόλης και βραβευμένη με το βραβείο Mallorca Evolution Film Festival, Άνα ντε Άρμας.

Η ηθοποιός εχει γίνει τακτική επισκέπτρια του νησιού από τότε που επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Μαγιόρκα πριν από 10 χρόνια.

Η Άνα έχει γίνει μια από τις κορυφαίες και πιο περιζήτητες ηθοποιούς στον κόσμο και ήταν το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ στην ταινία «No Time To Die» και πρωταγωνίστησε ως Μέριλιν Μονρόε στην ταινία «Blonde».