Η πρώτη εικόνα που θα δεις, αποκαλύπτει τη βαθύτερη δύναμή σου - Το τεστ που πρέπει να κάνεις

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που φτάνουν σχεδόν στο μέσο της ζωής τους, για να καταλάβουν ποιοι είναι, τι ανάγκες έχουν, ποιες είναι οι αναζητήσεις τους και πώς είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Πολλοί από εμάς, έχουμε την τάση να λειτουργούμε ρομποτικά. Ζούμε την κάθε ημέρα, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα, μια λίστα από απαιτήσεις, μια σειρά από tasks που έχουμε θέσει στον εαυτό μας την υποχρέωση να φέρει εις πέρας. Μάλιστα, μέσα στην ένταση της καθημερινότητας ξεχνάμε να αισθανθούμε, να αντιδράσουμε, να εκφράσουμε όσα νιώθουμε.

